Sprosté výrazy narušitele akce STAČILO! se stydíme popsat. Takto to dopadlo

Když mladého muže s baťůžkem, neustále natáčejícím, městští policisté několikrát vykázali z mítinku, zavolal si na „pomoc“ státní policii, protože „měšťáci“ jej údajně diskriminovali.

Pozapomenutá slušnost

Šlo o zastupitele Mohelnice u Nepomuku Vojtěcha Pšenáka, který se angažuje v aktivistické skupině Mikaela Oganesjana. Ten se svými kolegy vulgárně útočí na shromáždění opozičních stran, pořizuje si videozáznamy a ty následně prodává uživatelům platformy HeroHero. Předsedy SPD Tomia Okamury se Pšenák na kameru odtazoval, proč je „ruská kurva“.

Nyní se Pšenák snažil pošlapat velké plátno s heslem, ležící na trávníku. Podle organizátorů by vlajky i transparent snad i zapálil, nebýt několika přítomných policistů a antikonfliktnímu týmu. Vulgárními výrazy častoval místní přítomné, zvláště pak ženy, až se už někteří přítomní komunisté rozhodovali, že jej usměrní, což by ovšem podle jejich kolegů „bylo kontraproduktivní, protože na něj sáhnete, stačí píchnout prstem, on upadne a v tu ránu máte soud a trestní záznam“, jak pro ParlamentníListy.cz řekl jeden z plzeňských obvodních zastupitelů. „Takovýhle se hned vytasí s právníky a máte o starost postaráno.“

Po zaznění české a slovenské hymny řada členů KSČM upozorňovala na omladinu, která si ani nesundala čepice a při druhé hymně se pohybovala a veselila se, jako by se nic nedělo. Našli se i tací, kteří hymnu Slovenské republiky „vyfakovali“.

Válka nemusela skončit…

Jeden z řečníků, Ing. Vítězslav Pilmaier, významný předlistopadový ekonom, připomněl i málo známou akci západu, „…kdy se 1. července 1945 plánoval útok na sovětská vojska, angloamerická armáda za spolupráce německých vojsk, které si „pěstovaly“ v Holandsku a Dánsku. Kdyby se tato akce uskutečnila, těžko by skončila válka tak, jak skončila, byla by mnohem krvavější a mnohem destruktivnější. Po roce 1948 dokázal náš stát z hlediska dnešního pohledu neopakovatelné věci. Dokázali jsme maximálně zvýšit výrobu a když se podíváte na statistické výsledky nejen z hlediska hrubého domácího produktu, tak rok 1989 byl jejím vyvrcholením. Nechci říkat, že bylo vše v pořádku. Dokázali jsme ale například industrializovat Slovensko, což v Evropě nikdo toto nedokázal. Dokázali jsme pomáhat i jiným státům, bohužel i na úkor životní úrovně. Solidarita a spolupráce, která tu byla, odmítání egoismu, je to, co nás tlačilo dopředu. Dnes se ve světě slaví egoismus a jednoznačné úsilí – já sám pro sebe. Proto Amerika na prvním místě, proto všichni chtějí být na prvním místě a myslí jen sami na sebe,“ uvedl ekonomický odborník.

Fotogalerie: - Chvilkaři proti výzvám k násilí

Kdo nás učí nenávidět

Více než stovka přítomných se těšila na vystoupení Ivana Vyskočila. Ten mj. uvedl: „Pořád se tu mluví o válce. V každé válce se dějí hrozné věci. Lidé ať na té nebo druhé straně jako by byli puštěni ze řetězu. Občas dělají věci, nad kterými zůstává rozum stát. Nejhorší je, když je tahle bestialita podporovaná státem. Když píši pro ParlamentníListy.cz, tak tam uvádím, že ta státem vybičovaná nenávist vede. Pěstuje se tady rusofobie, nemůže tu zpívat zpěvačka, protože je z Ruska. Nemůže zpívat v Praze, ačkoliv je to operní diva, která zpívá v italské La Scale. To jsou věci tak podobné, jako když za té druhé války byla vybičovávána nenávist k Židům a k Slovanům. Byli jsme podlidi a tohle mne vždy děsí. Zlo plodí zlo,“ konstatoval Vyskočil za velkého aplausu přítomných.

Za necelou hodinu bylo po akci. Za silné asistence uniformovaných policistů včetně příslušníků v civilu pak komunisté složili uchráněný transparent a stánek i petiční stolek naložili do přítomné dodávky.