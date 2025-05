Zmatení chvilkaři netušili, která bije. Dozvuky včerejší „nabourané“ akce

Demonstrace Milionu chvilek začala poměrně standardně. Náměstí Václava Havla vedle Národního divadla jejich příznivci zaplnili sotva do třetiny. Těsně před začátkem akce vypukla v obecenstvu menší slovní přestřelka mezi příznivcem Motoristů, který se pozastavil nad jedním ze dvou transparentů (víc jich v publiku nebylo), a příznivcem Milionu chvilek, který jej držel.

Podrobná reportáž zde: Akci Milionu chvilek navštívili lidé od Turka a Vidlák. I s transparenty

Kromě toho se už nic vzrušujícího nedělo. Akce krátce na to začala. V ten moment nakráčeli na prostranství mladí muži v černých mikinách s malým géčkem jako logem a nesli transparenty s fotografiemi Petra Fialy a nápisem Pravda a liberální demokracie musí zvítězit nad lží a kapitalismem nebo s fotografií George Sorose se slovy Ukrajina do EU, Maďarsko, Slovensko a Rumunsko ven! či s fotografií Filipa Turka za mřížemi se sloganem Brno, Brusel, Paříž, Turek patří za mříž.

Všichni se rozprostřeli pár metrů od shromáždění a zůstali stát. Mezi ně a zbytek demonstrace se rozprostřel policejní kordon. Pořadatelé vypadali trochu znejistěně a někteří návštěvníci protestu i lehce pobouřeně a brblali „že to už je trochu moc“. Transparenty vypadaly totiž tak autenticky, že se lidé domnívali, že jde o jakousi ještě více aktivističtější skupinu, než jsou sami chvilkaři, a ta, „že to tedy už přehání“.

Na úvahy nebyl moc čas. Pořadatelé hřímali o populistech a extremistech v politice, zmiňovali Filipa Turka a Kateřinu Konečnou a nebezpečí „íránské kauzy“, na jejíž slyšení o projednání požadavků petice, která má požadovat zveřejnění informací schůzky, a na slyšení 13. 5. ve sněmovně zvali přítomné.

„Milion chvilek staví tuto demonstraci na lži novinářky Sabiny Slonkové o Filipu Turkovi a íránské kauze,“ poznamenala Gabriela Sedláčková, která europoslance mediálně zastupuje a dorazila na demonstraci s mladými muži z MotorGen.

Mezitím se však začali v publiku objevovat Vidláci ze STAČILO!. Dorazil totiž Vidlák – Daniel Sterzik – se svým bratrem Markem. Oba byli stejně oblečeni, a to v černém a měli totožný černý klobouk. Drželi transparenty NE STERZIKŮM V ČESKÉ POLITICE. Vzbudili pozornost, lidé si je začali fotit. Někteří si všimli, že jde o pravého Vidláka, jiní se evidentně domnívali, že jde o parodii na Vidláka a dva vtipálci se tak převlékli do kostýmu Vidlák, radostně mávali svými cedulemi a kdykoliv z pódia zazněla zmínka o škodlivosti Vidláka v politice, „pravý“ Vidlák se začal radostně hlásit a křičet, že jde o něj a že je tu.

Celé toto bizarní trollení bylo směsí poměrně rychlé reakce a zvláštní náhody.

„Vůbec jsme to nekoordinovali,“ komentovala to Gabriela Sedláčková. „Byla jsem překvapená, že tu jsou bratři Sterzikovi, také jsme tu potkali nějaké lidi z SPD, kteří se tu ze zvědavosti stavěli a přišli se podívat a stejně jako my jsme byli překvapeni, že je jich – chvilkařů – tak málo, skoro tolik jako nás. Také je zvláštní, že jsou ti lidé tak laxní – nic neříkají, nevolají, stojí tu, jako by tu jen čekali na autobusové zastávce.“

Motoristé vytrollili svými recesistickými transparenty demonstraci tak důkladně, že zmátli jak řadu příznivců Milionu chvilek, tak i mnoho kolemjdoucích.

Jeden z účastníků demonstrace přišel dokonce přesvědčovat Matěje Gregora a mladé Motoristy z MotorGen, že kapitalismus není špatný.

Po chvíli rozhovoru, když se zarazil a zmateně se zeptal: „Takže vy jste recesisti?“ a dostal odpověď, že jsou Motoristi, tak se rozesmál a všichni kolem také. Matěj Gregor vzal do ruky transparent s nápisem Green Dealem proti Putinovi a pobaveně se ptal: „A vy jste fakt myslel, že tohle je myšlený vážně?“ Mladý muž se smál a poté vypadal, že si trochu oddechl. „Já jsem myslel, že jste nějací ekofanatici nebo někdo takovej,“ vysvětlil, čímž se dovysvětlily finálně zmatené pohledy na Motoristy po celou dobu demonstrace.

Akci přitom mladí Motoristé připravovali doslova přes noc. Jak ParlamentnímListům.cz potvrdil Matěj Gregor, který je vede, šlo o bleskovou akci v řádu hodin. Transparenty vytiskli v Ostravě a přepravili je do Prahy vrtulníkem, který vlastní jeden z členů Motoristů.

Bratři Sterzikovi se také rozhodli pro svou účast na poslední chvíli a faktem, že měli stejný nápad jako Motoristé s trollením demonstrace satirou na vlastní osobu, se náramně bavili. Demonstraci si užili. Komentovali to tak, že mají s Milionem chvilek stejný cíl.

„Přisli jsme spolu s Milionem chvilek vyjádřit znepokojení nad českou politikou, do které opravdu nepatří žádné hulvátství a nenávist. Přišli jsme jim vyjádřit podporu a opravdu Sterziky v české politice nechceme, ani Vidláky, protože to je něco hrozného a strašného a demokracie se opravdu zhroutí, když budou zvoleni,” vyzýval Vidlák s vážnou tváří.

Jeho bratr Marek se k němu přidal. „Já si myslím to samý,“ uzavřel diskusi. Vidlák si pak ještě pochválil, že se na demonstraci cítí dobře, žádnou nenávist kolem sebe nevidí, lidé jsou na něj hodní, jeho i bratra si fotí a že to ještě s českou společností není tak zlé.