Nerudová, Foltýn a... Emanuel Moravec. Rajchl vytáhl závažnou věc

Na demonstraci „Česko proti válce" promluvil také předseda strany PRO Jindřich Rajchl, který už v úvodu projevu ocenil účast demonstrantů a pochvaloval si Staroměstské náměstí zaplavené českými vlajkami a vlastenci z České republiky.

Rajchl připomněl 80. výročí konce druhé světové války jako důležitou historickou událost a varoval, že mír nelze považovat za samozřejmost. Zdůraznil, že zachování míru vyžaduje trvalé úsilí; ne vojenské výdaje a zbrojení, ale rozumnou diplomacii, respekt a porozumění mezi státy.

„Před 80 lety skončil konflikt, který stál desítky milionů lidských životů. Ukončili jej ti, kteří za cenu nasazení vlastního života vzali do ruky zbraň a postavili se německému nacismu, ale i ti, kteří svým vlastním postojem bojovali proti lži nenávisti a manipulaci, proti věcem, které prostupují naši společnost a proti kterým bychom měli bojovat každý den i my,“ řekl Rajchl. A vzdal hold všem, kteří se před 80 lety postavili nacismu – nejen se zbraní v ruce, ale i morálním postojem vůči nenávisti a manipulaci.

Zároveň upozornil, že podobné nebezpečné tendence opět ohrožují Evropu v nové, sofistikovanější podobě. Evropou se dle jeho názoru plíživě šíří nová forma fašismu. „Je to fašismus mnohem sofistikovanější a rafinovanější, než byl ten německý před 80 lety. Je to fašismus, který se šíří z centra moci fanatických sociálních inženýrů z Bruselu,“ vysvětlil Rajchl. „Dost bylo vaší nadvlády, dost bylo totality!“ vzkázal Rajchl bruselským inženýrům. Lidé Rajchlovi tleskali a na „bruselské inženýry“ bučeli.

Poděkoval československým vojákům, domácímu odboji, západním spojencům. „Nesmíme zapomenout a nesmíme se stydět poděkovat také těm, kteří měli rovný podíl na našem osvobození – Rudé armádě ze Sovětského svazu a jejich spojencům,“ prohlásil Rajchl, načež dav lidí začal skandovat „Děkujeme“.

Předseda PRO v souvislosti s koncem druhé světové války také obvinil současné vládní politiky a média z překrucování historických faktů o osvobození Československa. Předně pak kritizoval jejich snahy o zlehčování role Rudé armády při porážce nacismu. „Já chci, aby Česká republika uměla projevit svůj vděk, a to všem, kteří nám pomohli se osvobodit od německého nacismu,“ požadoval Rajchl.

Varoval před trendem, kdy je sovětské osvobození označováno za okupaci. „Toto tvrzení zastávali v historii České republiky pouze tři veřejně známé osobnosti: nacistický kolaborant Emanuel Moravec, Danuše Nerudová a Otakar Foltýn,“ řekl Rajchl.

„Hanba, hanba, hanba,“ skandoval dav a souhlasně jásal poté, co tyto tři osobnosti Rajchl zařadil do stejné kategorie „lhářů, manipulátoři a zrádců českého národa“.

Rajchl během projevu také odmítl myšlenku, že cestou k míru je zbrojení. Zdůraznil, že zbraně mír nepřinesou a kritizoval lidi, kteří současnému „závodu ve zbrojení“ tleskají.

„Znovu investujeme do války a neinvestujeme do míru. Tohle musíme změnit,“ uvedl Rajchl a upozornil na to, že každá koruna vložená do zbraní místo do školství je podle něj investicí proti budoucnosti dětí a dlouhodobé bezpečnosti země.

„Víme, že svět není bezpečným místem a že bezpečnost není trvalá. Ale prosím uvědomme si, že mír neroste z vojenských rozpočtů, mír roste z diplomacie,“ připomněl Rajchl zaplněnému Staroměstskému náměstí, které volalo: „Ať žije mír!“.

„Petr Pavel, Petr Fiala a Jana Černochová budou mít v historii u svých jmen navždy připsáno: Ti kteří prodlužovali utrpení, krveprolití a válku. Ti kteří selhali, ti kteří pomohli zavléct Ukrajinu do sebezničujícího konfliktu s Ruskem.“

„Hanba, hanba, hanba,“ křičel znovu dav.

„Okradli naše lidi o jejich peníze a poslali je do bezedné kyjevské díry, kde je rozebrali oligarchové spřízněni s tamějším režimem,“ pokračoval Rajchl a vzkázal z pódia vládním politikům, že selhali. Sám se před demonstranty zavázal, že skrze zářijové parlamentní volby se zasadí o to, že tito vládní politici „budou odejiti“.

Rajchl dle svých slov hodlá občanům České republiky vrátit mír, bezpečnost, prosperitu a České republice důstojnost.

„Dávám vám své slovo, že už nebudeme servilně podlézat Ukrajině ani Bruselu a ani ukrajinským migrantům. Dávám vám své slovo, že se nebudete cítit jako cizinci ve vlastní zemi. Dávám vám své slovo, že pro nás znovu budete na prvním místě,“ slíbil Rajchl. „Pojďme si na podzim vzít naši zemi zpět.“