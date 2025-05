Tak začal Otík Foltýn svou nejnovější strategickou komunikaci, ve které prohlásil, že Sovětský svaz nebyl v roce 1945 osvoboditel, ale okupant. A protože dneska máme hento výročí, které se i přes snahu strategického (ex)komunikátora pořád ještě jmenuje Osvobození a máme na to i státní svátek, dovolte mi prohlásit, že Otakar Foltýn si nezasloužil, aby jeho předky sovětští vojáci osvobodili od vyhlazení, které měli Němci v plánu.

Zároveň mohu Foltýna z Edelstadtu ujistit, že to bylo poslední osvobození, které Rusové v naší zemi udělali, protože oni velmi citlivě vnímají, jak díky jeho komunikaci pliveme do očí těm, kteří zde nechali sto čtyřicet tisíc padlých, aby Německo vykázali do patřičných mezí. Ano, na slovech záleží. Německo se s novým kancléřem hodlá znovu chopit vedoucí úlohy v Evropě a my bychom tentorkát neměli počítat s tím, že za nás někdo bude tahat horké kaštany z ohně.

Víš, Otíku, zbrojovky v Československu do posledního dne pracovaly pro Wehrmacht. Na každého partyzána připadalo pět československých četníků, kteří ho spolu s Jagdtkomandy honili. Pražské povstání začalo pět dní před koncem války, a ještě nám Řeporyjec tvrdí, že Prahu osvobodili Vlasovci… Většina sovětských vojáků, která padla na našem území, byla nejspíš zasažena v Česku vyrobeným střelivem… Podobnost s muniční iniciativou vykazuje děsivé množství shod… bohužel, Rusové si to také myslí.

Stalin přesně na toto Beneše upozorňoval. Zlaté české ručičky do posledního dne poháněly německou válečnou mašinérii. Přesto sovětská vojska do konce roku 1945 opustila zemi. Zcela a naprosto. Česko nebylo rozděleno na okupační zóny, narozdíl od Rakouska i Německa. Český národ byl zařazen mezi vítěze války proti fašismu a v roce 1946 proběhly naprosto svobodné volby. No, nečerti se, Oťas, na slovech záleží.

A co generál Svoboda a jeho Čechoslováci? Ti se po boku Sovětů probíjeli přes Duklu a pokládali své životy, aby nás okupovali? Nebo to byla nějaká chyba v matrixu, kdy s okupanty ruku v ruce přišli i osvoboditelé? Já myslím, Foltýne, že na ně jsi úplně zapomněl. Propaganda ti je vygumovala z hlavy, jinak bys nikdy nemohl vyslovit tu tvojí imbecilní argumentaci. Nebo považuješ První československý armádní sbor také za okupanty? Nebo je považuješ za hlupáky, kteří vlastně pomáhali okupantům?

Máš vlastně štěstí, že prakticky všichni tito muži jsou už po smrti. Jinak by tě za tvoje svinské kecy umlátili francouzskými holemi. Jinými slovy jsi totiž prohlásil šedesát tisíc československých mužů a tisíce československých padlých za přisluhovače okupantů. Vlastně si nedovedu představit větší znesvěcení jejich památky. Když přišli, vítali je šeříky. A po osmdesáti letech je tupý zelený lampasácký debil vlastně prohlásí za okupanty…

Toho jste se dočkali, milí osvoboditelé. Probíjeli jste se přes Duklu, schytávali jste kulky i střepiny z lásky k vlasti, nasazovali i pokládali jste své životy, aby vám za čas plukovnická guma naplivala do obličeje a jeho kamarádi vám bourali pomníky. Bojovali jste za svou zemi, díky vaší chrabrosti neskončil náš národ mezi poraženými a odsouzenými a vaši potomci si toho neváží a nejspíš už doma hledají svatováclavské orlice a podobiznu Emanuela Moravce.

Maršál Koněv ve svém deníku vzpomínal, že se po několik hodin vůbec nemohl spojit se svými generály Leljušenkem a Rybalkem, protože je Pražané tak zasypávali kytkami, že se vůbec nemohli dostat ke svému štábu. Dnes jejich potomci nosí kytky Vlasovcům a doporučují, aby bylo Russko vybombardováno, protože každý Rus může za to, že je Rus. Samozřejmě, je to striktně výběrové. Američané za posledních dvacet let pozabíjeli miliony civilistů, ale nikdo nepožaduje zákaz startu jejich sportovců ani nepožaduje omezení víz nebo vymazání památky na generála Pattona.

Na slovech záleží, takže to řeknu zcela natvrdo. Ano, přesně takhle to začíná, když Němci začnou vystrkovat hlavu a přemýšlet o vedoucí úloze v Evropě. Heinrich Heine měl pravdu. Vždycky se pak Dichter und Denker mění strašně rychle na Richter und Henker. Vždycky to začíná sny o sjednocené Evropě, která potáhne na Rusa, vždycky Rusa podcení a vždycky to skončí rozvalinami.

Ale tentokrát bych tedy s žádným osvobozením nepočítal. A kdybyste se náhodou chtěli pro něco takového nasadit, tak počítejte s tím, že vám za záchranu nakonec ještě vynadají a poplivou vaši památku.

Jdu zvracet, velebnosti. Uvidíme se na Klárově.