Tomáš Klus vydal zásadní politické prohlášení

Tomáš Klus je nadšený. Na sociální síti Facebook popsal své setkání s premiérem – s exilovým premiérem Tibetu Lozangem Sanggjäjem, kterému jde po krku čínská komunistická vláda, ale předseda exilové vlády to bere s humorem.

„Včerejší setkání s @lobsang.sangay, premiérem tibetské exilové vlády, bylo jedno z nejsilnějších, které mi bylo dopřáno a nesmírně za něj děkuji @2mediacz. Představte si, že sedíte a pijete čaj s premiérem, politikem a z jeho úst zaznívají slova o potřebě soucitu a vzájemného respektu, lásky a altruistického způsobu života. Představte si, že sedíte s mužem, jehož na každém kroku provází čínská tajná služba, která neustále sabotuje jakoukoli jeho činnost, a on je schopen mluvit o tom s humorem. Představte si, že sedíte s člověkem, který vyrůstal v utečeneckém táboře, protože jeho zemi si násilně zabavila cizí mocnost, která represemi, zabíjením, vězněním, lží, manipulacemi, pokusy uplácet a převychovávat, strašit a vyhrožovat zkouší vymazat z mapy světa (s)vědomí jeho duše,“ napsal Klus.

Zpěváka zaujalo, že z tibetského premiéra nevyzařuje zášť ani nenávist vůči Číně. Místo toho si na celém světě přeje mír. I v Číně. A Klus je hrdý na to, že Česko Tibetu pomáhá. Pomáhá i navzdory pročínské lobby, kterou Klus cítí. Češi i Tibeťané jsou příslušníky relativně malých národů. Ale duch obou je podle Kluse velký. Oba národy jsou si podle jeho názoru blízké.

Na závěr Klus premiérovi poděkoval, že měl možnost se s ním setkat.

Tomáš Klus doslova napsal:

Včerejší setkání s @lobsang.sangay ; premiérem tibetské exilové vlády, bylo jedno z nejsilnějších, které mi bylo dopřáno a nesmírně za něj děkuji @2mediacz . Představte si, že sedíte a pijete čaj s premiérem, politikem a z jeho úst zaznívají slova o potřebě soucitu a vzájemného respektu, lásky a altruistického způsobu života. Představte si, že sedíte s mužem, jehož na každém kroku provází čínská tajná služba, která neustále sabotuje jakoukoli jeho činnost a on je schopen mluvit o tom s humorem. Představte si, že sedíte s člověkem, který vyrůstal v utečeneckém táboře, protože jeho zemi si násilně zabavila cizí mocnost, která represemi, zabíjením, vězněním, lží, manipulacemi, pokusy uplácet a převychovávat, strašit a vyhrožovat, zkouší vymazat z mapy světa (s)vědomí jeho duše - ??? . Představte si, že z tohoto muže nevyzařuje zášť, nenávist a touha po pomstě. Představte si, že jeho největším přáním je mír pro nás všechny, Čínu nevyjímaje. Představte si, že i přes všechno pročínské (z)lobby jsme my, Češi, jedni z největších pomocníků na cestě ke svobodnému Tibetu. Jsem za to na nás nesmírně pyšný a děkuji vám. S velkou ctí vám tlumočím i dík pana Sangaye. Osobně vnímám osud Tibetu jako symbol celosvětové touhy po spravedlnosti mírovou, nenásilnou cestou. Jakákoli podpora této cesty, tohoto symbolu, ať už je to pár slov s kamarády o situaci na Střeše světa, vyvěšení vlajky, podpora školy, či konkrétního studenta, cokoli, vnímají to Tibeťané jako důležitý a přínosný čin. Je mezi námi, Čechy a Tibeťany silné pouto, cítím to, nejsme navenek velkými národy, ale náš duch sahá hluboko do středu země a dohlíženo na něj jest z nekonečných výšin ???? Buďme sp??lu. Vážený @lobsang.sangay , děkuji Vám za inspiraci a odvahu s níž pristupujete ke svému poslání, jsem ve vší úctě kdykoli k dispozici pomoci Vám a vaši nádherné, bohem políbené zemi ?? #mluvmeotibetu #freetibet #subhamastusarvadzagatam #lobsangsangay #pravdavitezi

autor: mp