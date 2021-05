Tomáš Klus vysvětlil pojmy demokracie a svoboda. Češi, ocásek velmocí, přemýšlí

reklama

Politiku Klus považuje za nedílnou součást života. „Politika vytváří mé prostředí. Stav chodníků i cena chleba je výsledek politiky. Takže se o to snažím zajímat a mít to jako jedno ze stěžejních témat veřejného života. A já jsem veřejná osobnost, tak ještě abych se k tomu nevyjadřoval. Ale pochopil jsem za tu dobu, že píseň nic nezmění. Může to být impulz. Je to emoce, která se nabízí k nějakému sdílení, a může vyvolat pouze emoci. Ale jako samozřejmě jsem se nevzdal, na každou desku se nějaká ta písnička dostala, protože je to moje součást a já se snažím o to, být autentický, protože to je úděl písničkáře. A tentokrát jsem si na desku přizval parťáka, který tam dává faktickou oporu, je to takový pilíř, o který se může ta emoce opřít, protože je to člověk, který se pohybuje celý život mezi fakty a sbírá je a skládá z nich a píše z nich skvělé knížky. A ten pilíř se jmenuje Jaroslav Kmenta,“ poznamenal Klus, kterého podle svých slov přizval z toho důvodu, že v současné době, kdy žijeme, je pravda všechno a nic.

„Protože těch informací je velká spousta. Kauza přebíjí kauzu, a tudíž lidé jsou otrávení a už se zajímají čím dál tím méně o ty věci. Je dobré do téhle nálady a do téhle situace přinést nějaký jasný poznatek. Přijít s emocí, říct: Nesouhlasím, nelíbí se mi to a to, a proč? Protože se stalo tohle. A tam je Jarda Kmenta, který říká: Stalo se tohle a tohle, a když chcete vědět souvislosti, přečtěte si moje knížky, protože se tomu věnuju od samého začátku tady působení Zembiše,“ podotkl Klus. Zembiš je zkratka pro prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše (ANO). „Ten morální dopad, kterej tady ten tandem způsobí, může být obrovskej a z toho mám obavy,“ uvedl pro média v jednom z rozhovorů.

Naše společnost podle Kluse uvykla na to, že čeká na nějakého spasitele nebo osvícení. „Nevím, jestli je to přežitek socialismu, nebo křivda, kterou Češi mají, že jsme pořád byli ocáskem nějaký velmoci. Už od Rakouska-Uherska. Furt čekáme na nějakého spasitele nebo na nějakou pilulku, kterou pozřeme a budeme osvícení, nebo budeme osvobození od všeho. Ale to neexistuje. Společnost může být svobodná jenom v momentě, kdy se postaví za tu svobodu. A svoboda není samozřejmá věc. Svoboda je to samý jako láska, to je práce, to je konstantní práce. Já nejsem ani vpravo, ani vlevo. Jsem fanoušek občanské aktivity a občanského aktivismu. Ne v tom smyslu, že by to mělo zacházet do nějakých extrémů, ale každodenní účasti na společenském životě,“ dodal Klus.

Závěrem se pak Klus vyjádřil k tomu, že reaguje na sociálních sítích i na negativní připomínky a reakce. „Ta diskuse je důležitá. Ale v internetových přestřelkách jsem zjistil, že je strašně důležité, abychom vyšli do boje, pomyslnýho, za kultivaci virtuálního prostoru. Já jsem liberální, svobodomyslný člověk, ale myslím si, že v momentě, kdy se člověk chce pouštět do diskuse ve virtuálním prostoru, ať už na sociálních sítích nebo i v nějakých diskusích na mediálních serverech, tak by měl být ‚ověřen‘ modrou fajfkou, že je to skutečně on. Nevnímám to jako zásah do soukromí, protože každý, kdo si založí Facebook nebo Instagram, tak stejně už ty informace dává všanc a jsou dohledatelné,“ sdělil Klus. Anonymita podle něj totiž v lidech probouzí démony, kdy pak jsme na sebe velmi zlí. „A mně pak přicházejí věci, kde mám kdy viset a s kým a za co. Je to fakt hnus. A pak těm lidem napíšu a oni zjistí, že jsem normální živá bytost a třeba se mi dost často omluvili,“ uzavřel.

