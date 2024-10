Topkař na ČT o důchodové reformě: Pojďme to vyzkoušet a veďme diskusi dál

07.10.2024 20:33 | Monitoring

Důchodová reforma míří do finále. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob chce výrazně omezit okruh lidí, kteří by mohli odcházet dříve do penze. Na to, zda je však únosné, aby v budoucnu například svářeči pracovali do 67 let, odpovídal v pořadu Interview ČT24. Prozradil také, jak se jedna z vládních stran vypořádá s odchodem svého zakladatele Miroslava Kalouska.