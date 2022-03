Topolánek udeřil v ČT: Poslední šance! Buď svět s Čínou proti Rusku, nebo svět proti Rusku a Číně. Takže...

Do Česka přišlo z Ukrajiny od začátku války kolem 300 tisíc uprchlíků. Aby válka skončila, je třeba Marshallův plán pro Ukrajinu, uvedl bývalý premiér Mirek Topolánek (ODS) v pořadu Interview ČT24. Západ by měl podle něj proti Rusku přitvrdit.

Premiér Petr Fiala (ODS) dnes ve Sněmovně uvedl, že chápe rozčarování nad rostoucími cenami energií, pohonných hmot i potravin. Hlavním viníkem je podle něj Vladimir Putin.

Ukrajina bojuje za hodnoty, na kterých je EU založena, Česko podporuje kandidátský status Ukrajiny, uvedlo v dnešním tweetu Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Od vstupu do EU je Ukrajina ale stále docela daleko, ale stále blíž než před válkou, míní Topolánek. „Nejdřív musí být válka ukončena. Doporučoval bych, aby tam pak šly nějaké mnohonárodnostní síly. Musí se vyhlásit nějaký Marshallův plán pro Ukrajinu. Pak se musí Ukrajina obnovit, až poté ji čeká kandidátské martyrium, to může trvat 5 až 15 let. Řekl bych, že vstupu do EU je ale nyní blíže, než byla před válkou,“ uvedl.

Odpověděl Západ dostatečně silně na ruskou invazi? „Západ se po invazi probudil, ukázal, že není zase tak slabý, jak vypadal. Podle mě ale zatím uvalené sankce nefungují. Putin nás po 30 letech klidu hodil do vařící vody a my musíme vyskočit. Putin čekal, že Západ nebude připravený a akční, ale trochu se spletl, není to však podle mých představ," řekl s tím, že by byl proti Rusku daleko ostřejší.

„Západ neukázal demonstraci síly, neměl na to. A teď máme poslední šanci, tak jak čtu pozici Číny – že buď se vytvoří svět s Čínou proti Rusku, nebo přijde komplikovanější situace, tedy svět proti Číně a Rusku,“ podotkl Topolánek.

„Asi nikdo, kdo je soudný, neřekne, že je možné zabezpečit v rámci NATO bezletovou zónu nad Ukrajinou, či tam poslat nějaký kontingent. To by znamenalo absolutní eskalaci. Putin si naprosto přesně testuje tuto situaci. Měla by být daleko větší a rychlejší pomoc vojenská, diplomatická a politická. V této chvíli jsem radikál, který volá po vyloučení Ruska z Rady bezpečnosti. Protože i Spojené státy jsou bezzubé a nejsou schopny organizovat mnohonárodní síly, čili nemají mandát pro ty pověstné ‚modré přilby‘,“ míní Topolánek, že zcela jistě přišel čas na reorganizaci OSN.

