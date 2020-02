Topolánek začal klopit: Kalousek? Víš h*vno! Vydírali mě. A ta k*kotina...

„Já bych dokonce řekl, podvedla voliče a zneuctila program, nejenom že ho neplnila, ona šla proti tomu programu. To, co pak dělal pan ministr Kalousek, to bylo proti tomu programu,“ prohlásil Tlustý o Topolánkově vládě, která dle něho zradila voliče. Topolánka pak citoval z rozhovoru, že jednou řekl, že volebnímu programu nevěřil už ve volební kampani.

„Já jsem se proti tomu stavěl, říkal jsem, že to není možné, že předseda politické strany, která vyhraje volby s nějakým programem, že to nejde dohromady říkat, že jsem udělal blbej program, kterému nevěřil, ale vyhrál s ním volby.“ Následovala slova o tom, jak jemu zlikvidovali ekonomický program a Klausovi Topolánek celou ODS, kterou prý přiblížil Unii svobody. Anketa Šli byste se zbraní v ruce bojovat za naši zemi? Ano 23% Ne 28% Záleží na politických okolnostech 49% hlasovalo: 1245 lidí

Toho, co Tlustý řekl, už si všimnul bývalý premiér Topolánek. A neodpustil si komentář. „Kdyby náhodou někdo neuváženě hrábl do tohoto hnoje, tak vězte, že Tlustý lže asi 86x. Celou dobu jsem tohoto ubožáka nechával na pokoji, protože mi nestál za to. Programově očišťuje sám sebe a své neodpustitelné selhání,“ prohlásil o bývalém poslanci.

Všem se omlouvám. Umře koťátko... Kdyby náhodou někdo neuváženě hrábl do tohoto hnoje, tak vězte, že Tlustý lže asi 86x. Celou dobu jsem tohoto ubožáka nechával na pokoji, protože mi nestál za to. Programově očišťuje sám sebe a své neodpustitelné selhání.https://t.co/4o9Gd7Q7AH — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) February 10, 2020

„No jo no, když vy jste se nesnášeli, aniž by to kdokoliv tušil, a ještě k tomu tě v Brně zaskočil svou Modrou šancí, kterou s nikým neprojednával. Chápu, že to se neodpouští,“ smál se Topolánkovi Petr Paulczyňski, jeden ze zakládajících členů ODS. Což si ovšem Topolánek nenechal líbit: „Nikdy žádnou Modrou šanci nepřipravoval. V Brně zatloukl rudé hřebíky do modré rakve s kokotinou obřích rozměrů a všechny podrazil. Užil si ovace vestoje, ale pro relevantní ekonomy v ODS byl tím momentem mrtvý. To přece nebylo o mně,“ bránil se.

Nikdy žádnou Modrou šanci nepřipravoval. V Brně zatloukl rudé hřebíky do modré rakve s kokotinou obřích rozměrů a všechny podrazil. Užil si standing ovation, ale pro relevantní ekonomy v ODS byl tím momentem mrtvý. To přece nebylo o mně. — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) February 10, 2020

A bývalý člen ODS provokoval dál otázkou: „Relevantní ekonomy v ODS? Tak proto jsi udělal ministrem financí Kalouska?“

„Víš o tom úplný hovno,“ odbyl Paulczyňského Topolánek. „Já z Kalouska MF neudělal. Mně to pouze nevadilo. Vydíral mě Čunek. Bylo to na hraně. Ukřižovali byste mě, kdybych s 36 % neměl vládu. Myslím, že ztrácím čas. Ty si dodnes stejně myslíš, že Tlustý kolečko byl ten pravý šém a já jsem zradil ‚modré kořeny‘...“ obvinil ho.

Víš o tom úplný hovno. Já z Kalouska MF neudělal. Mně to pouze nevadilo. Vydíral mě Čunek. Bylo to na hraně. Ukřižovali byste mě, kdybych s 36% neměl vládu.



Myslím, že ztrácím čas. Ty si dodnes stejně myslíš, že Tlustý kolečko byl ten pravý šém a já jsem zradil “modré kořeny”.. — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) February 10, 2020

„Já si o tom myslím něco jiného, ale to bude tím, že jsem tam měl taky nějaký svoje drobný. Ale že tě tím děsně nasral, to prostě nezapřeš,“ prohlásil ještě Paulczyňski. A zeptal se: „A proč jsi ty rudé hřebíky s ním přednášel v několika desítkách měst a proč jsi nechal s efekty té hrozné reformy vyvěsit billboardy po celé zemi?“ Na což už odpověď nedostal.

No já si o tom myslím něco jiného ale to bude tím že jsem tam měl taky nějaký svoje drobný. Ale že tě tím děsně nasral to prostě nezapřeš — Petr Paulczyňski ???? (@paulczynski) February 10, 2020

A proč jsi ty "rudé hřebíky" s ním přednášel v několika desítkách měst a proč jsi nechal s efekty té hrozné reformy vyvěsit billboardy po celé zemi? — Petr Paulczyňski ???? (@paulczynski) February 10, 2020

Přišel dotaz, zda Topolánek nechce u Bratříčka říci svou vlastní verzi. „Ne. Tímto jsem se upokojil,“ prohlásil neúspěšný kandidát na prezidenta. „Pokud někdo klade tento typ dotazů a nechá odpovídajícího kvákat takové nesmysly a nereaguje na ně, protože o tom nic neví, je to ztráta času. Kupte si mou knihu, už je skoro zadarmo. Tam to je. To nestojí za nějaký mediální souboj dvou mrtvol,“ dodal.

Ne. Tímto jsem se upokojil ??



Pokud někdo klade tento typ dotazů a nechá odpovídajícího kvákat takové nesmysly a nereaguje na ně, protože o tom nic neví, je to ztráta času. Kupte si mou knihu, už je skoro zadarmo. Tam to je.



To nestojí za nějaký "mediální souboj dvou mrtvol". — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) February 10, 2020

Nicméně, myšlenka nezapadla. „Mladá pravicová generace by ale potřebovala od veteránů pomoc. Kdybyste měl náhodou cestu na Příbramsko a měl čas se poznat, budu jedině rád. A pokud byste navštívil mou garáž, rozhodně bych z vás nechtěl tahat příběhy z doby, kdy mi bylo 13,“ ozval se youtuber Bratříček. A Mirek Topolánek to nevyloučil.

Možná... — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) February 10, 2020

