Topolánkův megašvindl. Havlíčkovi došla trpělivost při debatě s expertem ODS

Hosty nedělní Partie Terezie Tománkové na televizi CNN Prima News byli ministr průmyslu a obchodu a také ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO), a ekonomický expert ODS Jan Skopeček. Havlíček se před kamerami dočkal oslovení „pane premiére“. Když dostal slovo Skopeček, konstatoval, že vláda Andreje Babiše je neschopná a premiér se to snaží zamaskovat tím, že zadupal svého ministra Vojtěcha do země. A ještě prý předvádí prachsprostou korupci.

Počet osob nakažených koronavirem dál roste. V pátek bylo dosaženo nového rekordu, když se podařilo odhalit za jediný den 506 potvrzeně nakažených. A vláda během pár hodin změnila nařízení, která měla platit od 1. září. Původně bylo plánováno, že roušky měly být ve školách povinné; teď je to tak, že povinné nebudou.

Havlíček však na tomto veletoči nevidí nic špatného.

„Ono se to hrozně jednoduše kritizuje. Zažíváme něco, co tu nikdo nepamatuje. ... My máme patnáctinásobně méně zemřelých než třeba Švédsko nebo Holandsko,“ pravil Havlíček.

„Já vám rozumím, pane premiére,“ přeřekla se Tománková. Ale hned se opravila, „pane vicepremiére“. Poté znovu chtěla slyšet, zda se zdá Havlíčkovi v pořádku takto ve vládě jednat. Havlíček je přesvědčen, že to v pořádku je, protože změna opatření přišla ještě řadu dní před zahájením školního roku. Zdůraznil, že změna byla projednána s odborníky a s několika poradními týmy vlády.

Když dostal slovo Skopeček, Babišovu vládu nešetřil.

„Je to snaha se vylhat z chaosu, který vláda s rouškama předvádí,“ udeřil. „Ideální opatření měla být ze strany vlády komunikována jednotně,“ kroutil hlavou Skopeček především nad počínáním ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha a premiéra Andreje Babiše. „(Babiš) udělal ze svého ministra nekompetentního člověka a ještě ho zadupal do země,“ sdělil Skopeček

„Mě to trochu děsí, jestli je tam takovýto chaotismus u takto závažných věcí, tak občané nemohou mít důvěru v počínání vlády. Mě děsí vaše komunikace a to, jak ostatní lidi dostáváte do chaosu,“ pokračoval.

Konstatoval také., že kdyby byl na místě ministra Vojtěcha, už by sám rezignoval, protože by se nechtěl nechat ponižovat Andrejem Babišem.

„V chaosu je celý svět, ale rozhoduje jedna jediná věc, a to jsou výsledky, a ty my máme. Máme nejnižší počet mrtvých a máme sto lidí v nemocnici,“ oponoval Havlíček.

Poté vysvětloval, že státní rozpočet už počítá s tak velkým schodkem, že už rozpočet snese i plánovaný jednorázový příspěvek pro seniory ve výši 6 tisíc korun. Podle Havlíčka si to senioři zaslouží proto, že byli v době karantény do značné míry odříznuti od světa.

A expert ODS pro ekonomiku na Havlíčka znovu udeřil.

„Sledujeme tu prachsprostou předvolební korupci v podání hnutí ANO a ČSSD, kteří se přetahují o podobnou strukturu voličů,“ vypálil expert ODS.

Havlíčka však nezviklal. Ministr prohlásil, že vláda už podpořila podnikatele a živnostníky, a teď je prý čas podpořit seniory. „Každý živnostník dostal za poslední tři až čtyři měsíce 80 tisíc korun v čistém,“ pravil Havlíček.

Skopeček zdůraznil, že se všichni politici shodnou v tom, že si senioři zaslouží za svou práci důstojné důchody, ale je prý třeba myslet i na budoucí generace, na dnešní čtyřicátníky, třicátníky a dvacátníky, a mít na paměti, že bude třeba provést důchodovou reformu. Vláda Andreje Babiše místo toho dělá jen to, že svým dnešním postupem důchodový systém do budoucna zatěžuje.

Vedle jednorázového příspěvku pro seniory chce vláda také snížit daně zrušením superhrubé mzdy.

„To skutečně byl megašvindl na fakticky všech lidech,“ řekl Havlíček, s tím, že ODS za časů Mirka Topolánka slibovala patnáctiprocentní rovnou daň, ale svůj slib nedodržela. Tak ho teď chce splnit Babiš a jeho vláda. „Je to snaha jít na krev a sjednotit tu daň pro většinu populace na 15 procentech.

A Skopeček se pořádně rozčílil.

„Já to považuju za úplně neuvěřitelné věty, co tu pan ministr říkal, že to byl megašvindl. Podívejte se na to, kolik tady předtím bylo daňových pásem. Byli jsme v nějaké koalici, možná o tom něco víte. Podařilo se tady zrušit několik daňových pásem a podařilo se lidem daně snížit v takovém objemu, že vám se to nepodařilo. Až se vám podaří něco podobného, máte právo kritizovat,“ udeřil Skopeček na Havlíčka.

Poté konstatoval, že ODS navrhovala zrušení superhrubé mzdy už v roce 2011, ale nestačila to dotáhnout do konce, a pozdější ministr financí Andrej Babiš tuto snahu zarazil.

Vedle zrušení superhrubé mzdy je ale podle Skopečka namístě zvýšit daňové slevy na poplatníka, které se měnily naposledy v roce 2012. Podle Skopečka by bylo dobré snížit odvody na sociální pojištění, což není nic jiného než daň.

