Totalita klepe na dveře

reklama

To však, jak víme, byl jen předstupeň dalšího vývoje. Po intelektuálech nastoupila druhá vlna, zaměřená proti úspěšným podnikatelům. Německo to opět vzalo před židovskou záminku, u nás se „znárodňovalo“ už bez záminky. Prostě se danému podnikateli dala psí hlava, zabavil se mu majetek, byl vyhnán do ciziny nebo uvězněn. Jeho majetek, zpravidla dosažený dlouholetou pílí, umem a pracovitostí, spadl příslušnému režimu do klína. A pak z toho profitovali v Německu samozvaní Vůdci všehomíra vedení paranoidním šílencem Adolfem Hitlerem, kdysi též matlalem idylických rakouských krajinek, a u nás primitivní opilecká sqadra kolem zákeřných Gottwaldů, Širokých atd.

Proč tyto dostatečně známé věci připomínám? V Hospodářských novinách totiž vyšel článek s titulkem „ Dráčik v hledáčku policie. Majitel hračkářství šíří dezinformace a není v tom v českém byznysu sám .“ Autor toho článku hned v úvodu píše: „Předpokládat, že když někdo v liberální demokracii a kapitalismu vydělal spoustu peněz, bude takové nastavení společnosti automaticky podporovat, by byla chyba. Vrcholový český byznys je pestrou škálou názorů a postojů, které v určitých případech sklouzávají do extrémů, k dezinformacím a verbálnímu boji proti establishmentu. Mezi úspěšnými podnikateli, včetně miliardářů, se objevují jednotlivci, kteří věří konspiračním teoriím, hlásají fake news, znevěrohodňují média, brojí proti očkování či homosexuálům nebo sympatizují s představiteli politických stran, v jejichž rétorice se objevují nenávistné tóny.“

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 64% Ne 36% hlasovalo: 7444 lidí Jako příklad takového zlotřilého odpadlíka od jediné svaté liberálně demokratické pravdy si vybral nejprve majitele velmi úspěšného řetězce hračkářských obchodů Dráčik, Dušana Víglaského. Tento podnikatel z Bratislavy má v Česku 73 kamenných poboček a vedle Sparkys, Bambule a Pompo tu patří k největším na trhu. Autora toho udavačského článku děsí, že pan majitel si na svém webu občas napíše článek, v němž vyjadřuje svoje názory na kontroverzní témata jako migrace, LGBT, EU a podobně. Zřejmě se tato svobodná aktivita zajídá nejen panu redaktorovi HN, ale i někomu dalšímu, neboť podle informací HN „případ už začala řešit česká policie. Jak HN potvrdila vrchní komisařka Irena Pilařová z policejního prezidia, v současné době vyhodnocuje, zda se jedná o protiprávní jednání, a pokud ano, o jaké“.

Autor článku označil difamačně a sprostě Víglaského web, že prý vypadá jako z minulého století. Pan autor si zřejmě nevšiml, že web slouží především jako vývěsní tabule zboží pro děti, takže je ozdoben příslušnými, dětským očím určenými grafickými prvky. Těžko si představit, jak by vypadal takový web podle představ toho novináře. Nejspíš by jeho autorem měl být David Černý, odborník na zdvižené prostředníčky na Vltavě nebo čůrající pány na mapu republiky na Malé Straně. Ale to jen tak na okraj.

Žurnalistu rozčiluje, že Víglaský používá rádoby satirické texty s titulky jako „Legenda o duhovém náčelníkovi“ či „Skutečný záměr nesmyslných hnutí“, v nichž o skupinách podporujících komunity gayů a leseb například napsal, že „je to živná půda pro realizaci různých úchylek ega. Pro někoho je to příležitost k předvádění, řešení komplexů, jinému živná půda pro vytváření konfliktů, konfrontace, provokace, anarchii, extravaganci, povyšování, ponižování někoho, odsuzování, rozklad společnosti,“ uvedl Víglaský v jednom z textů. Kdybychom se důsledně podrželi jen této citace a aspoň trochu se pokusili o nestrannou analýzu, nutně dojdeme k závěru, že autor těch slov nabídl několikeré různé vysvětlení nějakého jevu. Nenapsal o homosexuálech atd. nic hanlivého, jen se zamyslel nad tím, proč se z této problematiky stává tak hojná veřejná agenda a co k tomu její protagonisty vede. A to je regulérní a korektní, lze jedině zkonstatovat.

Kdo si dá tu práci a vyhledá si stránku Dráčika, může tam najít třeba také tento text: „Zapalte srdce. Může někoho nechat chladným otrocká práce dětí? Nebo obchodování s nimi? Zabíjení lidí pro orgány? Je toto v roce 2022 možné? V jakém světě to žijeme?... Lidé se mají spojovat a dělat svět lepším a krásnějším… Celý svět parazituje na práci dětí, které vykonávají mnohdy těžkou práci v nelidských, nebezpečných a škodlivých podmínkách... K čemu nám je ten EU parlament? Na regulaci pěstování rajčat, vymýšlení komplikací, utrácení peněz, nebo na hájení zájmů lidí a spravedlnosti? Kde jste, Afričané? Kašlete na značkové tenisky, telefony a braňte své děti, ženy a rodiče. Tady vás nemají za nic a tam doma je váš lepší svět. Vyžeňte kolonizátory, lichváře, parazity a hlavně jim nepomáhejte zdírat vlastní lidi. Spalte Babylon“.

A teď mi prosím někdo řekněte, co je na tom textu špatně? Vyzývá přece k tomu nejsprávnějšímu – odstranění otrocké práce dětí a likvidaci nelidského kolonialistického okrádání zemí Třetího světa ze strany tzv. vyspělých zemí západu. Vždyť takovou výzvu by mohl a měl podepsat každý člen Člověka v tísni a všech neziskovek, co se ohánějí údajnou pomocí právě nejchudším a nejpostiženějším oblastem Třetího světa. Ale ne. Oni nechávají podivné žurnalisty v mainstreamových médiích vyslovovat obludná nařčení. Podle nich je ten, kdo vysloví tento veskrze potřebný názor, konspirátorem, dezinformátorem a prostě osobou nežádoucí.

Anketa Kdo má větší „škraloup“ z dob minulého režimu? Babiš 6% Pavel 87% Nemají si navzájem co vyčítat 7% hlasovalo: 15816 lidí Pak redaktor nezůstal jen u Dráčika. Vypočítal řadu dalších úspěšných podnikatelů, kteří se také dopouštějí toho zločinu, že mají na některé věci jiný názor než oficiální liberálně-demokratická ideologie. U každého „případu“ vytrhne z kontextu pár slov a ta pak náležitě očerní. Typicky podle něj například „Martin Rozhoň, který Mall.cz prodal miliardovou skupinu e-shopů Vivantis, byl hlasitým odpůrcem očkování a covidových opatření. Zároveň jako velký fanoušek alternativní medicíny tvrdí, že se v české společnosti v zájmu farmaceutických firem přiostřuje cenzura“. A ruku na srdce: kdo profitoval z farmabyznysu kolem covidu? Děti v Africe jistě ne. Miliardové korporáty, které prodávaly své testy a své vakcíny vládám zemí s vědomím, že erár je spolehlivý dlužník: platí někdy pozdě, ale do posledního haléře. Zejména když je k tomu patřičně motivován, že. A když někdo proti tomu cekl, byl terčem štvanice v médiích a vyrábění cenzurních zákonů.

Z celého toho článku čouhá nebezpečná idea: Ti zlotřilí kapitalisté, co si dovolili zbohatnout vlastní prací, a ne žvaněním na tribunách a vydáváním brožurek za naše peníze, by zasloužili… třeba znárodnit. Však oni by si už naši liberální demokraté dovedli s těmi penězi poradit. Bojím se, že poté, co politická „demokratura“, jak to kdysi trefně nazval spisovatel Benjamin Kuras, spolu s prorežimními médii dokázala vyhnat z veřejného prostoru polemizující intelektuály, přistupuje k další fázi: zlikvidovat úspěšné podnikatele a převzít veškerou vládu, nejen v ideové, ale i materiální rovině, do svých špinavých rukou.

Buď sbohem, demokracie bez přívlastků!

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.