Totalitní komunistická Čína... Železný to v ČT bude říkat dál. Má podporu Nory i šéfa zpravodajství. Zato veřejnost. Bouchlo to

Konání letošních zimních olympijských her v Pekingu se stalo terčem kritiky, kterou v neposlední řadě odnesli i čeští sportovci pro svou účast. Důvodem je fakt, že v Číně jsou plošně a systematicky porušována lidská práva, což s původní olympijskou myšlenkou příliš nekoresponduje.

Jakub Železný, který je známý pro celou řadu moderátorských výstřelků a ne vždy vede rozhovor podle zásad objektivity, se na tento problém snaží diváky veřejnoprávní televize upozorňovat.

Moderátor Událostí v souvislosti s olympijskými hrami na kamery ČT uvedl, že předává slovo kolegům ze sportovní redakce. „Na zimních olympijských hrách, které letos pořádá totalitní komunistická Čína, se mimo jiné rozhodovalo o soupeřích českého národního týmu pro osmifinále hokejového turnaje,“ řekl v neděli 13. února. Čínu zmínil s přívlastkem „totalitní a komunistická“ opakovaně.

Výroky moderátora zpravodajství České televize Jakuba Železného jsou proto po delší době znovu námětem diváckých stížností.

Sám se však hájí tím, že pouze konstatuje fakta. „Dík vám, kdo víte, že vyslovení faktu, je… vyslovení faktu, nadto když nám kodex České televize ukládá ‚stát vždy na straně lidské důstojnosti, základních lidských práv a svobod‘,“ děkuje nyní na svém twitteru.

Podporu má i v podobě moderátorky pořadu ČT 168 hodin Nory Fridrichové. Ta jeho slova o „olympiádě, kterou pořádá totalitní komunistická Čína“, na svém profilu ještě pětkrát v jednom příspěvku zopakovala.

I jí následně Železný veřejně poděkoval. „A tobě dík, milá Noro Fridrichová! Není nad to vědět, že pravda má zastání i v zaměstnání,“ vzkázal potěšeně Železný.

Dík vám, kdo víte, že vyslovení faktu, je… vyslovení faktu, nadto když nám kodex @CzechTV výslovně ukládá „…stát vždy na straně lidské důstojnosti, základních lidských práv a svobod…“ A tobě dík, milá @NoraFridrichova! Není nad to vědět, že pravda má zastání i v zaměstnání…J. pic.twitter.com/8VwUMPdzlZ — Jakub Železný ???? (@JakubZelezny) February 17, 2022

Ne všichni z řad veřejnosti s moderátory však souhlasili.

„Pane Železný. Výraz ‚totalitní Čína‘ není fakt, ale váš názor. Tudíž podle kodexu nemá ve zpravodajství co dělat. Kdy to pochopíte, a přestanete dělat místo moderování aktivistu? Anebo jinak: Jak dlouho si ten váš aktivismus ještě budu muset povinně platit?“ tázal se přispěvatel do diskuse.

Přišel také i výsměch. „Ten pocit, když zjistíte, že jste nezdědil NOVA TV, ale jste řadovým zaměstnancem (ne)veřejnoprávní TV. Zjištění zdrcující, diagnóza jasná. Doporučená medikamentózní léčba a hospitalizace u MVDr. Stehlíkové,“ rýpl si do Železného posměšně další komentující

Železného lidé také obvinili, že účelově míchá několik věcí dohromady. „Vystupujete-li ve zpravodajské relaci a v daný moment informujete o průběhu OH, nikoliv o politice Číny/lidských právech, jaký má pro danou zprávu význam uvádět tyto přívlastky? Nevracíte zpravodajství na úroveň doby minulé?“ obává se Tomáš Kučera.

„Už se těším na podobné ‚vyslovení faktu‘ u zpráv ze Saúdské Arábie, Kataru atd.,“ naznačil Martin Chmela, že zde se svými názory Železný zřejmě tak pevný a sdílný nebude.

Přišlo ale i zastání. Jeden z uživatelů by naopak Železnému udělil pochvalu. „Vím, že se dají Radě ČT psát stížnosti, ale mohu zaslat i pochvalu tak, aby na jednání zazněla? Jako občan platící koncesionářské poplatky bych jim rád dal vědět, že jsem rád za pojmenovávání věcí pravým jménem. Například pak to, že Čína je totalitní a komunistická,“ ocenil Železného moderátorské způsoby.

Na Železného výroky se při středečním zasedání Rady České televize zeptal radní Roman Bradáč, který dříve byl dlouholetým redaktorem i manažerem zpravodajství České televize. „Trochu mě zaráží mantra Jakuba Železného o komunistické Číně. Nevím, proč to tak je. To má nějaký důvod? Proč to neříkají ti ostatní moderátoři?“ obrátil se na ředitele zpravodajství Zdeňka Šámala.

„Řekl bych, že to je osobní demonstrace postojů moderátora, která je výsledkem jeho vstupu do editorsky schválených textů,“ odpověděl šéf zpravodajství Zdeněk Šámal. „Jakub Železný je dlouholetý, prověřený kolega. On tím chce něco zdůraznit. Je to jako když zdůrazňuji, že jsem se potkal s panem A, s panem B, s panem C, ale taky s panem pošukem D. A tím zdůrazňuji, že cosi stojí mimo obecně uznávané normy,“ dodal.

„Já mám rád zpravodajství bez adjektiv,“ pokračoval po doplňujících dotazech od předsedy Rady ČT Pavla Matochy. „Ta případná adjektiva vytváří soubor známých faktů a netřeba je zdůrazňovat. V tomto ohledu jsem taky kolegy informoval.“ Osobně ale záležitost s moderátorem neprobíral, protože je oba v řídicí struktuře České televize dělí několik stupňů. „Na druhou stranu vím, že kolegové to s ním taky probírali a uvidíme, jaký bude výsledek,“ doplnil na dotaz předsedy Rady ČT.

