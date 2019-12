Totální kolaps civilizace? Na ČT zazněly hrozné věci. I o nás

„Egyptologie a archeologie jsou něco jako astronomie, která zkoumá jevy na obloze, jež dávno neexistují, je to však principiální poučení o tom, jak vesmír vznikl, vyvíjel se a bude se vyvíjet. Podobně se to má s lidskou historií na této planetě, která vytváří naše kořeny, otiskuje se do nás a svým způsobem nabízí zdroje a inspirace k přemýšlení,“ řekl držitel ceny Česká hlava za rok 2019 Miroslav Bárta. Anketa Prospěl spolek Milion chvilek pro demokracii České republice? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 46752 lidí

Za více než desítky let, kdy se zabývá archeologií, historií a postupně i srovnáváním civilizací, je přesvědčen, že existuje sedm zákonitostí, které popisují příčiny vzestupu i pádu v každé civilizaci a my zřejmě nebudeme výjíimkou. „My jsme ale dnes civilizací, která se zásadně liší od toho, co bylo v minulosti. Jsme globální, máme informace, technologie, znalosti pro to, abychom svět udělali lepším a uklidili jsme po tom, co tu bylo,“ zdůraznil egyptolog.

„Známe sedm zákonitostí, které vedou ke kolapsu, přimlouval bych se za to, aby se to stalo tématem, o kterém se tu bude seriózně mluvit,“ řekl Bárta s tím, že by si přál, aby se taková debata vedla v Česku na základě faktů a slušně.

Dnes je totiž podle jeho slov tato debata, týkající se například klimatu, do značné míry poznamenána bublinovitostí sociálních sítí. „Jedna bublina štve proti druhé, a když má někdo jiný názor, je to nepřítel, kterého musíte zadupat do země,“ dal za příklad a podotkl, že to je veliká chyba, pokud jde o naší budoucnost. „Probíhá u nás iracionální, pudová, někdy až ideologická a fanatická debata. Máme co zlepšovat,“ všímá si Bárta.

Moderátor Daniel Takáč na to poznamenal, že možná je to tím, že zmíněných sedm principů zániku civilizace dostatečně neznáme. „Nejde o znalost, jde o transformaci. Když se podíváte do minulosti, zjistíte, že termín kolaps neznamená vyhubení a zánik, ale přechod z jednoho stavu do jiného, což se děje v důsledku vnitřní dynamiky, v důsledku změny klimatického prostředí nebo v důsledku nadbytku či nedostatku zdrojů,“ uvedl.

Dnes je narativ zániku a zkázy lidstva podle Bárty velice často nastolován z nesprávných důvodů, což považuje za bláznovství. Připomíná, že ať bylo jakkoliv těžko, historie a archeologie ukazují, že člověk vždy dokázal vymyslet řešení a najít cestu vpřed. „Těch sedm zákonů nám může pomoci zjistit, co se s námi děje. Jsme poprvé v situaci, že vše, co potřebujeme k rozhodování, máme. Nejhorším škodám můžeme předejít,“ je přesvědčen Bárta.

Například energetická výzva je prý jednou z těch zásadních na dalších dvacet let. „Můžeme se pokusit najít levný způsob, jak přijít k dostatku energie. Třeba jak skladovat energii ze slunce tak dlouho, dokud ji nebudeme v nějakou chvíli potřebovat,“ poznamenal s tím, že každá civilizace stojí, roste nebo upadá v přímé závislosti na tom, kolik má zdrojů energie.

Zásadní objev by tak umožnil velký skok, naše cesty do budoucna jsou všechny rozepsané. „Pokud dál budeme zvyšovat mandatorní výdaje, nebo se nepovede průlom v základním výzkumu v oblasti energií, dál se bude navyšovat byrokracie a elity budou nefunkční jako doposud, může to náš růst zásadně brzdit,“ varoval Bárta a dodal, že jsou to vše fenomény včetně klimatické změny, které jsou popsány skutečně ve všech civilizacích.

Záleží tedy prý na elitách, co podniknou. Poukázal na britského premiéra Borise Johnsona, na kterém se mu líbí, že umí jasně formulovat a má jasné cíle. „Je to jeden z těch politiků, který bezmezně usiloval o to, aby Británie vybředla z toho tříletého bezvládí,“ ocenil Bárta.

„Britové nastavují zrcadlo tzv. politickým elitám v Evropské unii. Není tu skutečná reflexe toho, proč Britové chtějí odejít. Někteří přední evropští politici už před referendem v roce 2016 nazývali Brity krysami a zrádci. To není motivace, aby zůstali. Já být Brit, tak bych přemýšlel, co to ta Evropská unie skutečně je,“ dodal Bárta na závěr.

