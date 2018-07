Totální pitomci. A kdo to rozpoutal? Jaroslav Štefec zasadil ránu novinářům, kteří pořádají hon na Babiše kvůli diplomkám

Jaroslav Štefec prý nemá rád už řadu let tolik populární reality show. Jednu takovou reality show prý sledujeme v posledních dnech. Rozjela ji čeká média a Štefec jí říká „Práskač hledá diplomku“. Jde prý v podstatě o další pokus zničit Andreje Babiše a jeho vládu, vykreslit členy kabinetu jako neschopná nemehla.

„Autoři Práskače si však vytkli daleko vyšší cíle. Hodlali zaútočit na samotného premiéra, i vydali se hledat jeho diplomovou práci. A v tomto momentě se k zajímavé reality show připojil i další aspekt – podařilo se jim udělat ze sebe totální pitomce. A nejenom ze sebe, ale i z autorky textu ‚Z Babišovy diplomové práce se v Bratislavě dochoval jen název. Jinak už si ji nikdo nepřečte‘ Pavlíny Kosové na Zprávách Seznamu,“ napsal Štefec.

„Pokus o útok na diplomovou práci premiéra, který studoval v 70. letech, kdy všechny vysoké školy v ČR byly skutečnými vysokými školami, a ne generátory titulů, kdy ekonomické vysoké školy byly považovány za elitní a svou ‚elitnost‘ si hýčkaly jako Kyjované své kroje, je naprosto nesmyslný. Bez ohledu na to, jestli v současnosti je nebo už není přístupná. Systém výběru témat, přístup vedoucího práce, konzultantů a oponentní komise byl takový, že skutečně špatná diplomová práce prakticky neměla šanci nejen projít, ale vůbec se k obhajobě dostat. Ostatně potenciální autor špatné práce měl jen minimální šanci na podobné škole vůbec vystudovat. A co je asi nejdůležitější – kouzlo „CTRL C – CTRL V“ bylo skryto v hlubinách budoucích časů, a ještě dlouho tam mělo zůstat. Na psacím stroji to prostě nefungovalo. Premiér má plné právo poslat všechny, kdo by snad po něm vyžadovali jeho diplomovou práci, do míst, kam slunce nesvítí,“ pokračoval analytik.

Štefec pochybuje, že by dnes někdo dokázal posoudit přínos tehdejší Babišovy práce k tehdejší úrovni vědění. Prý by možná bylo zajímavější zeptat se, kdo nechal rozpoutat tenhle hon na diplomové práce. Podle Štefce to musí být pitomec.

