Totální překvapení. Co padlo o Vystrčilovi, ho nepotěší

„Strašně se to těžko hodnotí. Je sečteno málo hlasů, v Praze to je sotva procento v tuto chvíli. Čísla mohou být naprosto virtuální. Naposledy se až dostane na sídliště. Co mě zaujalo z toho celkového pohledu, je SPD. SPD i při takhle nízko sečtených hlasech se drží nad pět, šest procent. To asi o něčem vypovídá,“ sdělil komentátor Kolář.

„Opozice na tom není v tuhle chvíli až tak špatně, naopak líp, než jsem si myslel,“ sdělil také s odkazem na výsledky hnutí ANO Andreje Babiše.

„Zaujal mě souboj na Vysočině, kde sice Miloš Vystrčil má 44 procent, ale paní Nagyová, kterou v podstatě nikdo nezná, respektive zná ji jenom díky soudnímu procesu v kauze Čapí hnízdo, tak ta má 30 procent, a když se člověk koukal na ty další postupující, tak tam měl nějakou tisícovku hlasů někdo z SPD,“ poznamenal dále Kolář.

„Pozice paní Nagyové není úplně beznadějná do toho druhého kola, což mě tedy opravdu překvapuje,“ dodal Kolář.

Paroubkovy predikce

Expremiér Paroubek následně poznamenal, že Vysočina je jediná predikce, která mu nevyšla. „Když jsem bral paní Nagyovou jako úplného outsidera. Asi bych si představil jiného kandidáta než ji. Jak jsem řekl, je kontroverzním kandidátem, ale zaznamenali jsme, když se podívám, co je za tím druhým místem, tak to jsou vlastně protestní hlasy, takže když Andrej Babiš, a já o tom nepochybuji, že se tomu bude velice věnovat, právě tomuhle volebnímu obvodu, když udělá vše pro to, aby se ty volební hlasy spojily, ty protestní volební hlasy, tak není úplně bez šance. Samozřejmě by to byl mistrovský výkon i pro marketéry Andreje Babiše, ale není to vyloučené,“ zmínil Paroubek.

„Jinak k té mé predikci, těch čtrnáct až osmnáct míst pro hnutí ANO, postupových do druhého kola, to tak vypadá, že by to mohlo být. A pak nastoupí totéž co u té paní Nagyové na té Vysočině, jestli tedy tam budou převládat ty protestní hlasy, jestli ano, má hnutí ANO vyhráno a může udělat deset až dvanáct mandátů v tom příštím, v tom druhém volebním kole, a pokud to tam bude trošku jiné, tak samozřejmě že tam budou převládat kandidáti těch pravicových stran, což vesměs není, protože většinou mají společného kandidáta, ale není to pravidlo, tak bude mít hnutí ANO starosti. Ale myslím si, že těch deset až dvanáct mandátů jsou schopni udělat,“ dodal Paroubek.

Vystrčil v čele horní komory?

Za velmi nadějné přitom označil při příchodu do volebního štábu koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) výsledky koalice i občanských demokratů v senátních volbách premiér Petr Fiala (ODS). U komunálních voleb chce s hodnocením počkat na sečtení většího počtu hlasů. Fiala věří tomu, že ODS udrží nejsilnější klub v Senátu a také funkci předsedy komory pro Miloše Vystrčila (ODS). Ovládnutí pražského magistrátu v barvách vládní pětikoalice očekává přes podle ní někdy nevybíravou kampaň Pirátů předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Premiér si přeje, aby Vystrčil zůstal v čele horní komory. Funkci podle něj vykonává s obrovskou pracovitostí a důstojností a Senát skvěle reprezentuje v Česku i v cizině. „Věřím, že obhájíme pozici nejsilnějšího klubu a budeme mít dál předsedu Senátu,“ řekl.

