Totální ústřel, to je mimo! Rakušan s Plagou drtili komunistu Ondráčka. A chválila se ČT, u konkurence

V nedělní Partii televize Prima se střetli ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga a předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Přeli se mimo jiné o to, kdy by bylo vhodné otevřít školy. Rakušan se na ministra trochu zlobil, že mu nepřijde fér svoboda volby učitelů, zda budou učit z domova, nebo se vrátí do školy, když kupříkladu prodavačky v potravinách si podobně vybírat nemohou. Oba pánové se obuli do komunisty Zdeňka Ondráčka za nápad nahnat vysokoškoláky na pole.

„Ten scénář je nachystaný jako mírně defenzivní, a když to bude lepší, budeme jen rádi,“ vysvětloval před kamerami Plaga. Zdůrazňoval, že chce především starší učitele chránit. Ve třídě bude přítomen pedagogický pracovník, ale kantor, který může patřit do rizikové skupiny, dostane možnost zůstat doma. „A základní požadavek je ochránit rizikové skupiny,“ zdůraznil.

Poukazoval na to, že z rozhodnutí epidemiologů chce chránit jak studenty, tak učitele, tak další pedagogické pracovníky – proto budou ve třídách vzdělávací skupiny o menším počtu dětí. A pokud rodiče zjistí, že v jejich spádové škole už jsou vzdělávací skupiny plně obsazené, mohou dítě umístit do školy jiné.

Pokud se Rakušanovi něco nelíbí, je jistá svoboda v rozhodování učitelů, zda do školy půjdou nebo budou dál učit z domova. „Je to trochu nespravedlivá vůči těm prodavačkám, které v těch obchodech nastoupit musí,“ upozornil poslanec, jenž v minulosti sám působil jako učitel.

Konstatoval také, že 1. září, kdy začne ostrý provoz škol, i tam mohou panovat nejasnosti. „Ta situace 1. září nebude výrazně jiná,“ konstatoval.

Poté se pánové shodli na tom, že konání přijímacích zkoušek na střední školy bude možné konat až v závislosti na epidemiologické situaci. Plaga konstatoval, že nelze vyloučit ani to, že přijímací zkoušky na střední školy mohou proběhnout až v letních měsících. „Musím vám říct, když nechci lhát, že možné je téměř všechno,“ pravil ministr s odvoláním na budoucí rozhodnutí epidemiologů.

Podle Rakušana je problém v tom, že deváťáci ani dnes nemají možnost procvičit si s učiteli modelové příklady, aby měli větší šanci přijímací zkoušky úspěšně složit. Kdyby měli i žáci na 2. stupni právo rozhodnout se, zda do školy půjdou, bylo by to podle Rakušana rozhodně lepší.

Plaga také vysvětloval, proč nebylo možné vydat jednotný pokyn pro distanční vzdělávání. Poukázal na to, že v některých rodinách stále nemají připojení na rychlý internet, takže nelze všem nařídit výuku přes skype. Stejně tak je třeba počítat s tím, že někteří rodiče pracují z domova, a aby uživili rodinu, nemohou na 4 hodiny denně uvolnit svůj počítač dětem pro školní vzdělávání.

Rakušan tady dal ministrovi za pravdu. Ani on si nemyslí, že šlo vydat nějaký jednotný pokyn, jak děti vzdělávat. Ocenil zapojení České televize do výuky dětí. „Chtěl bych pochválit veřejnoprávní Českou televizi za její projekt UčíTelka. Je zajímavý, je zábavný,“ složil Rakušan poklonu ČT.

Také Plaga činnost ČT v této oblasti ocenil.

Nakonec pánové věnovali pozornost vysokým školám.

Plaga ocenil, že vysokoškoláci pomáhají v nemocnicích nebo vymýšlejí ochranné masky pro lékaře, nebo se účastní projektů sociální práce. Proto jednoznačně odmítl apel komunisty Zdeňka Ondráčka, aby všichni vysokoškoláci vyrazili na pole a pomáhali sklidit úrodu. „Pokud to bylo myšleno plošně, tak je to totální ústřel. Je to úplně mimo. ... Ale studenti vysokých škol, kteří sami vyrazí pomáhat do lesů nebo do zemědělství, to je v pořádku.“

„Oni ukázali, že jsou připraveni v té naší zemi odpovědnost převzít,“ zastal se Rakušan vysokoškoláků. „Když jeden poslanec navrhne, aby všichni vysokoškoláci šli ze dne na den na pole, tak mně z toho běhá mráz po zádech,“ pravil Rakušan.

Uznal však, že kvůli ekonomické krizi bude na trhu práce řada lidí bez zaměstnání, a ti pomoct mohou.

Nakonec se zlobil na vládu, že není schopná mluvit jedním hlasem a říct, zda budou v létě otevřeny hranice alespoň do některých zemí. Podle Rakušana by se vláda měla zamýšlet nad tím, zda je vhodné uzavřít hranice tak pevně a na dlouho dobu. Epidemiolog Roman Prymula tu mluvil až o dvou letech bez cest do zahraničí.

Tato Prymulova myšlenka se nelíbila ani Plagovi.

