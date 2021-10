Totální zásah proti vlastníkům desítek, stovek prázdných bytů. Maláčová odhaluje plán

reklama

„Šlo to za Husáka, půjde to i teď,“ říká Jana Maláčová spolu s Matějem Stropnickým ve videu o přístupu k problému o nedostatku bytů. Měli bychom se vracet k tomu, jak to šlo za Husáka? „Dali jsme to tam vědomě, tu větu. Já jsem na tom trvala. Snažila jsem se tím naznačit, že před 40 lety se v Česku stavělo 80 tisíc bytů ročně. V roce 2021 stavíme v průměru nějakých 25 tisíc. To znamená třikrát méně než za Husáka. A moje otázka je: proč tomu tak je? Je to málo a je to jeden z důvodů, proč je bydlení tak drahé, jak drahé je,“ podotkla Maláčová. „Stát by měl v tuhle chvíli zakročit,“ zmínila Maláčová. Ukazuje se, že to nejde tržně, tak to podle ní bude muset vzít do rukou stát.

Anketa Přesvědčujete své okolí o tom, koho má a nemá volit? Ano, hodně 5% Ano, trochu 16% Ne 79% hlasovalo: 3547 lidí bytů do státního bytového fondu,“ podotkla dále Maláčová s odkazem na to, jak to funguje v Mnichově. Následně hovořila i o vyloučených lokalitách. „Je tam obrovský začarovaný kruh, který nemá řešení – a podnikatelé, my jim říkáme obchodníci s chudobou, využívají vlastně toho, že ten systém je univerzálně nastavený. Využívají neštěstí a bídy těch lidí, kteří jsou na okraji společnosti, a brutálně z toho těží. A aby toho nebylo málo, ničí život místním, protože v podstatě zvyšující se koncentrace lidí se sociálními problémy pak znamená, že na tom příslušném sídlišti není prostor – ať už v Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji,“ zmínila ministryně práce.

Maláčová však také hovoří o trestech za nevyužité byty. „Říkám úplně na rovinu, že stát potřebuje v krizi bydlení, v jaké jsme, bytovou politiku. Protože my jsme to těch posledních 30 let ponechali trhu a ukazuje se, že to nefunguje. Stát musí výrazně zasáhnout a musí být jedním z těch hráčů. Takže jeden ten pilíř je, že stát musí mít vlastní byty, které pak bude pronajímat za regulované nájemné rodinám, seniorům, mladým, samoživitelkám a podobně. A ta druhá věc je zkrotit spekulace s byty. Protože dneska v podstatě se byty nakupují ve velkém jako investice, proti tomu nic nemám, ale ony se nechávají lidem, protože se to vyplatí. Zůstávají prázdné. Jenom v Praze je sedmdesát tisíc neobsazených bytů,“ zmínila Maláčová.

Ona sama by byla pro to, aby se pokutovaly dlouhodobě neobsazené byty. „Necílíme na rodiny, které si koupily byt pro děti, nebo zdědily nějaký byt po babičce. Nám jde o lidi, kteří mají desítky, možná stovky bytů a nechávají je prázdné. Cena těch bytů stoupá a oni točí tu spirálu nahoru. Druhá věc je začít progresivně zdaňovat u daně z nemovitostí, u čtvrté nemovitosti,“ pokračovala dále Maláčová, jež zmínila i obnovení daně z převodu nemovitostí. „Pro prodávajícího, protože ten z toho má zisk,“ uvedla.

Co se týče nadcházejících voleb, Maláčová věří, že ČSSD bude mít nad pět procent. A jaká by měla být vláda? „Já bych si přála vládu, která je takovým nějakým způsobem, myslí na budoucnost a snaží se řešit ty reálné problémy. Důchody, bydlení...,“ uvedla.

