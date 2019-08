Toto Prague Pride ještě neviděla. Kazatel s originálními pomůckami poučoval menšiny o chlapečcích a holčičkách, pak ho ukřičeli

Anketa Těšíte se na oslavy 30. výročí Sametové revoluce? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 10958 lidí

Alegorické vozy, loga firem sponzorujících festival, skupinky mužů i žen v provokativních kostýmech, nic nevybočovalo ze zajeté praxe festivalu sexuálních LGBT menšin Prague Pride, který se v metropoli koná již pravidelně.

Cílem je upozornit na život a kulturu příslušníků sexuálních menšin. Letos byla velká část agendy věnována rovněž otázce možné legalizace manželství stejnopohlavních párů. Ti se dosud mohou pouze tzv. občansky registrovat.

V horní části Václavského náměstí LGBT fanouškům a aktivistům vzdorovala skupinka křesťanských manifestujících, v čele s mužem v černé kšiltovce, oranžové vestě a s bujným plnovousem. Jeho plamennému projevu vzdorovalo několik desítek převážně velmi mladých lidí.

„Chápu, že někteří máte problém s identitou. Dovolím si vám dát malou lekci, takový vyučování na úrovni základní školy,“ prohlásil muž a vytáhl dva kabely s koncovkami samec a samice (tedy pro laiky zástrčku a to, co do zástrčky strkáte).

„Každý z vás má mezi nohama něco na tenhle způsob,“ vysvětlil muž a pozvedl zástrčku a kabel s koncovkou samec. „Tak to je prosím chlapeček,“ ukázal muž koncovku samec. „Cokoliv na tento způsob mezi nohama je chlapeček,“ dodal muž obklopený odpůrci.

„Jestliže se podíváš doma do zrcadla a máš mezi nohama něco na tenhle způsob...“ uvedl muž a zvedl kabel s koncovkou typu samice, se zástrčkou. „Tak to je holčička, která se stane ženou,“ vysvětlil.

Následně demonstroval názorným příkladem, že koncovky samec vzájemně nejsou kompatibilní. „Tohleto nefunguje lidi. To nejde dohromady,“ demonstroval muž svůj názor na dvojici nekompatibilních elektrokabelů. „Nic tam není, nic tam neprobíhá,“ komentoval hlasitě.

„Ovšem pozor lidi, pozor, pozor!“ ohlásil řečník změnu, když uchopil dvojici – zakončení kabelu typ samec a zástrčku typ samice. „Tohle lidi, tohle jde dohromady, tohle prosím jde dohromady,“ oznámil, když kabely úspěšně spojil. „Aleluja, aleluja!“ volal vítězoslavně.

„Takže doufám, že si to dobře zapamatujete. Jenom tady proudí energie, tady proudí život. Rodina je budoucnost tohoto národa,“ dodal kazatel. „Lidi, to je krátkodobá filozofie. Lepší je budovat svůj život na pravdě. Nelze popřít pravdu. Nelze popřít přírodní zákony. Nelze popřít biologickou danost,“ hromoval poté muž obklopen davem mladých návštěvníků Prague Pride. „Muž a žena spolu jdou krásně anatomicky a psychologicky dohromady,“ vysvětloval.

„Vzájemně se doplňují. Ale muž s mužem jako sexuální partneři, to nejde dohromady,“ kázal muž. „Je to proti přirozenosti!“ – načež se ozval pískot davu. „Sám jsi proti přírodě,“ sekla po mluvčím jedna zúčastněná dívka.

Odpor mladých lidí vybavených duhovými vlajkami dále zesílil: „Láska je láska, láska je láska,“ počali skandovat. „Běžte domů,“ doporučila jedna z návštěvnic dotyčnému muži.

„Máte plná ústa lásky, ale nevíte, co láska je,“ nenechal se odradit muž. „Potřebujete nejprve přijít k bohu skrze Ježíše Krista, aby on vám dal poznat, co je pravá láska,“ kázal muž. „Zneužíváte jenom jeden druhého ke svým osobním žádostivostem,“ dodal.

„Láska je láska, láska je láska," začal opět skandovat dav. „Jdi domů, jdi domů, jdi domů, jdi domů,“ začali skandovat jeho oponenti.

„Kde je vaše láska právě teď? Kde je vaše láska právě teď? začal se hájit muž. „Že mě odmítáte. Jak se asi můžu teď cítit, já se můžu cítit zraněnej, zavrženej a ustrčenej, protože mě posíláte domů... Jak se s tím asi vyrovnám?“

„Hanba tobě, hanba tobě, hanba tobě,“ skandovali jeho odpůrci. „Za co, za co, za co, za co??“ hájil se muž. „Z čeho mě chcete obvinit, z čeho mě obviňujete? Já se nevystavuji se svým hříchem tady na veřejnosti a nedožaduji se většinové společnosti, aby schvalovala moje hříchy!“ hromoval.

„To není láska. Bible říká: bůh je láska,“ opakoval muž. „Jestli opravdu chcete lásku, jestli vám záleží na lásce, tak potřebujete přistoupit ke vzkříšenému Ježíši Kristu. Ten Ježíš žije a bude soudit živé i mrtvé!“ vysvětlil.

autor: jok