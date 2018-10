Toto nám řekl Andrej Babiš na vyznamenání pro Michala Davida

Do „sporu o Michala Davida“, jak by se dala nazvat bouře výroků a mnohdy emocionálních komentářů nad záměrem prezidenta republiky vyznamenat 28. října tohoto slavného zpěváka medailí Za zásluhy, zasáhl už i premiér Andrej Babiš. Reagoval na dotaz serveru ParlamentníListy.cz, co si o rozhodnutí hlavy státu myslí.

Během slavnostního ceremoniálu ve Vladislavském sále Pražského hradu si krom jiných státní vyznamenání z rukou prezidenta Miloše Zemana převezme také známý zpěvák a skladatel Michal David. Nejspíš bude oceněn medailí Za zásluhy v oblasti kultury.

Reakcí na Zemanovo rozhodnutí bylo možné zaznamenat už minimálně desítky, a to jak z řad umělecké, intelektuální či politické sféry. Nyní svůj názor vyslovil také Andrej Babiš.

„Michal David je fenomén české populární scény a je jeden z mých oblíbených interpretů,“ reagoval na dotaz ParlamentníchListů.cz předseda vlády.

Za vyznamenání pro Michala Davida se postavila dokonce i Marta Kubišová, o které se rozhodně nedá říct, že by byla fanynkou Miloše Zemana.

„Když se objevil Michal David, tak jsem viděla člověka, který je hudebně nadaný, a držela jsem mu palce. On je strašně hodný člověk, natáčela jsem u něj s Petrem Maláskem desku a nevím, co proti němu lidi mají. Asi uzrál čas na to, aby dostal vyznamenání. Myslím, že si to za ta léta zaslouží,“ řekla Blesku Marta Kubišová.

Dodejme, že Michal David zpíval Andreji Babišovi na jeho loňské svatbě na Čapím hnízdě. Nedávno zase slavný zpěvák svou hudbou obveselil prezidenta Zemana, jeho nejbližší spolupracovníky a české tenisové hvězdy na zámku v Lánech, kde se konal další ročník turnaje „Lány Open“.

