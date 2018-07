Toto nepotěší české vlastence. Spisovatelka udeřila: Nemám velké iluze o českém národu. Kromě češtiny nevím, na co bychom mohli být pyšní

Spisovatelka, scenáristka a televizní dramaturgyně Petra Soukupová má za to, že není moc věcí, na které by Češi, Moravané a Slezané mohli být pyšní. Nic hezkého si prý nemyslí ani o české politice.

Petra Soukupová má za to, že jak sociální sítě, tak politika se neustále vyvíjejí. Dřív lidé na facebook dávali fotky zvířat a dětí, dnes se stále častěji řeší politika. V rozhovoru s Barborou Tachecí v Českém rozhlase dáma poznamenala, že si o české politice nemyslí nic pěkného. „Nic hezkýho to není. Vlastně nevím, co mám říct víc,“ poznamenala spisovatelka. Na to, co se teď děje v české politice, se dívá dost skepticky a pesimisticky.

Zastává dokonce názor, že Češi vlastně nemají moc věcí, na které by mohli být pyšní, byť si je prý vědoma toho, že její názor nebude moc populární a vlastně by ho vůbec neměla říkat. „Nemám velký iluze o českým národu. A vlastně si nemyslím, že kromě češtiny jako jazyka je tady něco, na co bychom mohli být pyšní,“ prohlásila spisovatelka.

Stojí za zmínku, že vedle psaní knih se Soukupová živí také jako dramaturgyně seriálu Ulice. Dnes už by se prý uživila i bez tohoto psaní, ale baví ji to.

Psali jsme: Napsali si Malá a Krčál své částečně opsané práce skutečně sami? Po spekulacích jsme se podívali na „manufaktury“ nabízející hotová díla na zakázku Politici si z nás dělají prdel. Smějí se lidem do ksichtu, ulevil si slavný hokejista Voráček Bakalův šéfreportér se zastal Ladislava Jakla Obrat v americké politice: Trump chce nabídnout dohodu EU. Možná narazí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp