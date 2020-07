Toto pohnulo Babišem? Poláci zničí Istanbulskou úmluvu. V Evropě je řev a krev

reklama

Istanbulská úmluva vzbudila svého času pozdvižení, když se proti její ratifikaci tvrdě vymezil mons. Petr Piťha v kázání 28. září 2018. Nyní to vypadalo, že o ratifikaci smlouvy bude jednat vláda. V pátek 24. 7. se uskutečnilo jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů, kterého se zúčastnil i premiér Andrej Babiš. Na něm bylo doporučeno, aby vláda tuto právně nezávaznou úmluvu co nejdříve ratifikovala a Andrej Babiš ještě v pátek připojil návrh na ratifikaci smlouvy do dnešního plánu na schůzi vlády.

Nicméně, jak se ParlamentníListy.cz dozvěděly ze dvou obeznámených zdrojů, tento bod se zřejmě na schůzi vlády nedostane a ministryně Benešová, která je spolu s ministerem Petříčkem uvedena jako předkládající, ho s největší pravděpodobností stáhne. Premiér je dle našich zdrojů k tématu rezervovaný. Na návrh zařadit ratifikaci na program schůze upozornil Institut Svobody a demokracie.

Anketa Chcete, aby Česká republika ratifikovala Istanbulskou úmluvu? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 2394 lidí Jak informovala agentura Reuters, jako důvod, proč chce od smlouvy odstoupit, uvedl, že úmluva porušuje práva rodičů, protože požaduje, aby se děti ve školách učily o genderu. Ve zkratce, teorie genderu praví, že zatímco biologické pohlaví má člověk dané narozením, svou "pohlavní identitu" získává až tím, co se naučí a co si zvolí a nemusí se shodovat s biologickým pohlavím. Netřeba dodávat, že u katolíků v Polsku není tato teorie pocházející ze západních univerzit populární.

Ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro oznámil, že kroky k tomu, aby Polsko od smlouvy odstoupilo, podnikne v pondělí. Polsko ke smlouvě přistoupilo ještě za předchozí vlády v roce 2015 a nyní ji vládnoucí strana Právo a spravedlnost několikrát kritizovala, zatím však od úmluvy neodstoupila. Dodejme, že Zbigniew Ziobro není členem Práva a spravedlnosti, ale její koaliční strany Solidarna Polska a agentuře Reuters se nepodařilo v sobotu dostat z mluvčího vlády vyjádření, zda v tomto ohledu Ziobro reprezentuje celý kabinet.

Úmysl od smlouvy odstoupit zřejmě deklaroval už dříve, protože podle Reuters se už v pátek sešli demonstranti, hlavně demonstrantky, protestující proti tomuto plánu. Dle deníku Guardian bylo demonstrantů asi dva tisíce a ozývaly se názory, že Právo a spravedlnost chce legalizovat domácí násilí.

Sám Ziobro na Twitteru uvedl, že ve smlouvě jsou "ideologické pasáže, se kterými nesouhlasíme a považujeme je za nebezpečné". Když Polsko úmluvu v roce 2015 přijalo, označil ji tehdy Ziobro za "výmysl, výtvor feministek určený k prosazení homosexuální ideologie".

Dlaczego chcemy wyłączenia Polski spod obowiązywania Konwencji Stambulskiej? ??



W #KonwencjaStambulska są zapisy o charakterze ideologicznym, których nie akceptujemy i uważamy za szkodliwe?? pic.twitter.com/cJQOTv0cdJ — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) July 25, 2020

Jak píše britský Guardian , proti tomuto úmyslu už se ohradila mezinárodní organizace Rada Evropy, která za úmluvou stojí. Její předsedkyně Marija Pejčinović Burić toto rozhodnutí odsoudila. "Opustit Istanbulskou úmluvu by bylo nanejvýš nevhodné a byl by to obrovský krok zpět v ochraně žen před násilím v Evropě," prohlásila a doplnila, že pokud jsou ohledně znění úmluvy pochybnosti, je Rada Evropy ochotna je řešit v "konstruktivním dialogu". Proti rozhodnutí polského ministra už se také ozvali někteří europoslanci, jako např. belgický eurofederalista Guy Verhofstadt, který rozhodnutí označil za skandální a prohlásil, že násilí není tradiční hodnota.

Scandalous decision by Polish government to leave #IstanbulConvention. Violence is not a traditional value. EU and all of its members signed, because Europe stands for human rights, equality and decency. https://t.co/YskEiVTnfm — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) July 26, 2020

Iratxe García Pérezová, šéfka evropských socialistů pro změnu rozhodnutí označila za ostudné a dodala, že stojí na straně demonstrujících.

It’s disgraceful that an EU member state wants to withdraw from the #IstanbulConvention, aimed at protecting women against gender-based violence. I stand with Polish citizens taking the streets to demand respect for women’s rights https://t.co/LjW6CjxIKg — Iratxe Garcia Perez/ (@IratxeGarper) July 26, 2020

