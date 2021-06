Transgenderová móda. Konzervativec Joch tvrdě: Mrzačení dětí, vydávané za lidské právo. Jednou se její obhájci budou stydět

„Je to ideologická móda, za kterou se budou možná lidé za pár let stydět, že jí takto propadli,“ vysvětlil ředitel Občanského institutu Roman Joch současný přístup k transgenderovým lidem zvláště v USA a Británii, kdy se místo psychologické podpory hned přistupuje k hormonální léčbě a chirurgickým zákrokům. „Takže jsou tu velice nešťastné osudy,“ všímá si. Ve střední a středovýchodní Evropě stále podle něj převažuje původní západní pohled ve smyslu západní civilizace, podle kterého pohlaví není náhodná kategorie. „Není to otázka svévole. Zatímco to, co převládá v západní Evropě, už nemá moc společného s historicky ustanovenou západní civilizací a říká, že pohlaví – nejen sexuální orientace – je otázkou volby člověka. To je unikátní názor v dějinách lidstva, který nikdy předtím žádná civilizace nezastávala,“ zdůraznil.

Prezident Miloš Zeman se opět dopustil ostrého výroku, tentokrát když uvedl, že jsou mu transgender lidé bytostně odporní. ParlamentníListy.cz se zeptaly ředitele Občanského institutu Romana Jocha, zda to prezident se svým výrokem poněkud nepřehnal. „Ano, pan prezident má především důstojně reprezentovat celou zemi a všechny občany, takže toto jeho vyjádření bylo nešťastné. On řekl, že jemu osobně jsou odporní. Nejsme tady od toho, abychom všichni okamžitě vytrubovali do světa své pocity, sympatie, antipatie,“ konstatoval.

„Můj názor je, že transgenderoví lidé v mnoha případech jsou obětí. Jsou oběťmi jednak své situace, a také toho, že místo toho, aby čerpali psychologickou a psychiatrickou pomoc, tak nyní je módní v některých západních zemích jim hned dát blokátory hormonů, blokátory puberty a pak chirurgickou operaci. To znamená, že oni časem nemají možnost si pořádně zvážit, jestli je to přechodný, nebo trvalý stav, a můžou být takto chirurgicky zmrzačeni. Takže si myslím, že časem se na rychlost, s jakou mnozí předepisují mladým lidem, nezletilým, blokátory puberty a vedou je k chirurgickému zákroku, budeme dívat jako na lidi, kteří se dopouštějí téměř až zločinů proti lidskosti,“ domníval se. „Vůči transgenderovým osobám, které zažívají spory kolem pohlaví, bychom měli být citliví a spíše jim pomáhat psychiatricky než k nim rétoricky vyjadřovat nějaký odpor,“ doplnil.

Není však přílišné takzvané tlačení na pilu, mezi což můžou mnozí zařazovat i každoroční pochod Prague Pride, kontraproduktivní v pohledu na sexuální menšiny, a že se se svou kritikou ozývají i lidé, kterým by to jinak bylo lhostejné? „Určitě. Jakákoliv akce vyvolává vždy reakci. Pokud mají lidé dojem, že je tady preferovaná nějaká menšina, tak můžou mít nějakou obrannou reakci. Česká společnost je svobodná, co se týká sexuální orientace. Důvod boje za práva osob stejného pohlaví ani nevidím, protože tato svoboda u nás existuje. Na druhou stranu je tu svobodná země, takže takovýto pochod – pokud je nenásilný, nedochází k narušování veřejného pořádku – se má právo konat,“ je přesvědčen Roman Joch.

Častokrát se jedná o mrzačení dětí jenom proto, že se pomýleně chápou lidská práva

Proč se vlastně o těchto problémech, jako je pohlavní identita, změny pohlaví, tolik diskutuje? Nemáme třeba i kvůli covidu, ale nejen, dost jiných, větších problémů? „Je to ideologická móda, která se na nás valí z některých západních zemí, nejvíce z USA a Velké Británie. Je to ideologie, která tvrdí, že boj za práva transgender osob je nový zápas za lidská práva. Stejně jako to byl kdysi boj za práva černochů ve Spojených státech nebo za práva žen, za práva párů se stejnopohlavní sexuální orientací. Dnes je největší boj za práva transgenderových osob. Proto se nekladou otázky, zda tato jejich dysforie není jenom dočasná. Tudíž je lepší psychologický přístup než naopak jim dávat chemické dryáčnické blokátory puberty a chirurgicky jim měnit pohlaví, čehož následně mnozí litují, a dokonce se chtějí vrátit ke svému původnímu biologickému pohlaví. Takže jsou tu velice nešťastné osudy. Je to ideologická móda, za kterou se budou možná lidé za pár let stydět, že jí takto propadli,“ vysvětlil.

U nás se toto podle něj zatím neděje. „Ale nepochybuji o tom, že podobné ideologické tlaky přijdou. V ojedinělých případech se může stát, že člověk se narodí do špatného těla. V tomto případě – ale na základě shody odborníků na této diagnóze, opakovaných vyšetřeních – je správná nejdříve hormonální léčba a pak chirurgická změna pohlaví. Ale takovýchto případů vždycky bylo minimální množství. Zatímco u adolescentů na Západě – v Británii a USA – se stává společenskou módou – pokud mají pochybnosti o svém pohlaví – je ona ideologie hned nutí, aby brali hormonální preparáty a časem přistoupili k chirurgické léčbě. Častokrát se jedná o mrzačení dětí jenom proto, že se pomýleně chápou lidská práva,“ objasnil.

Na druhém protipólu stojí Orbánovo Maďarsko, které schválilo zákon, který údajně zakazuje osvětu na školách ohledně sexuálních menšin, respektive zakazuje dětem ukazovat obsah s homosexuální tematikou. Okolo toho byla velká diskuse na nedávném setkání lídrů EU, sedmnáct z nich podepsalo dopis šéfům unijních institucí vyjadřující této komunitě podporu. Zajímavé je, že kromě pobaltských zemí dopis nepodpořil nikdo z východního křídla EU. Je tu nějaký kulturní rozpor mezi západním a východním křídlem EU? „Řekl bych, že kulturní rozdíl mezi západní a středovýchodní Evropou je markantní a nelze ho popírat. Přitom Česká republika, česká společnost, je přesně uprostřed. Jsme na té hraně. Ukáže se ještě, zda budeme kopírovat západoevropský model, nebo si zachováme ten svůj dosavadní,“ upozornil.

Nyní se vrhnout na malé Maďarsko a nějakým způsobem ho vyhazovat je aktem rozbíječství vůči evropské myšlence

„To, co je ve střední a středovýchodní Evropě, je ten původní západní ve smyslu západní civilizace, západní křesťanství s jejími řeckými a římskými křesťanskými kořeny. Je to pohled v podstatě biblický. Pohled na člověka, podle kterého pohlaví není náhodná kategorie, jako je třeba barva pleti. Ale pohlaví mužské a ženské je zásadní kategorie. Není to otázka svévole. Zatímco to, co převládá v západní Evropě, je vlastně postzápadní pohled, který už nemá moc společného s historicky ustanovenou západní civilizací a říká, že pohlaví – nejen sexuální orientace – je otázkou volby člověka. To je unikátní názor v dějinách lidstva, který nikdy předtím žádná civilizace nezastávala,“ zdůraznil.

Nizozemský premiér Mark Ruute dokonce prohlásil, že Maďarsko kvůli zmiňovanému zákonu do EU nepatří. Není tohle naopak výrok přes čáru? Jako by tím říkal, že v EU může být jen jeden povolený názor. Což už jsme ovšem u nás zažili. „Přesně tak. Je to jednak pozice, že pokud v této otázce nesouhlasíme všichni, tak pluralita názorů se netoleruje. Je to ústup od tolerance k různosti názorů,“ myslel si Joch. A také je to podle něj rozbíječské vůči evropské jednotě. „Pokud nastavíme kritéria tak úzkoprse, že se do nich mnohé země nevejdou, tak oni možná budou mít nějakou Evropskou unii, ale maličkou. Už se stala jedna chyba, že většina zemí Evropské unie nebyla ochotna jakési velkorysosti vůči požadavkům Britů. Následkem byl odchod Velké Británie z Evropské unie. Mimochodem, velice důležité země, ekonomicky, politicky, vojensky. Nyní se vrhnout na malé Maďarsko a nějakým způsobem ho vyhazovat je aktem rozbíječství vůči evropské myšlence. Je to antievropanství. Jsme všichni Evropané a na mnohé otázky můžeme mít legitimně odlišné názory. Nemusíme mít všichni úplně identické názory,“ konstatoval.

„Myslím, že na to nejsou mechanismy, aby se tak stalo. Stačí, aby jedna země vetovala ostrý postoj vůči jiné evropské zemi, a víme, že Polsko bude vždy vetovat takovýto postoj vůči Maďarsku a opačně. Kdyby se ale tak stalo, jak naznačoval nizozemský premiér, tak by v podstatě rozbíjel Evropskou unii, ale také by mnohé země zahnal do náruče Ruska. Ne že by to ony samy chtěly. Ale řekly by si, když vy k nám takhle, no tak já si budu hledat přátele někde jinde. Je to velice krátkozraké, až dokonce sebevražedné z hlediska evropské jednoty. Naštěstí však neexistuje mechanismus, jak by se toto přání vyhodit, vyloučit Maďarsko z Evropské unie, mohlo zrealizovat,“ zdůraznil Roman Joch.



