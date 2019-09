Třesk v Jablonci. Piráti po Praze 5 přišli o další radnici. Důvod překvapí

Nová koalice vznikla hekticky a narychlo. „Kdybych věděl, že se budu ucházet o tuto pozici, přišel bych důstojněji oblečený, manželka by mě sem takto nepustila,“ omlouval se Jiří Čeřovský před svým zvolením. Jeho ODS má v Jablonci osm zastupitelů, za ANO jich bylo zvoleno sedm a Starostové mají tři. Což je dohromady osmnáct, v tajné volbě Čeřovský získal dvacet hlasů. „Nabízím spolupráci všem,“ slíbil po zvolení. Ještě předtím byl odvolaný dosavadní primátor Milan Kroupa, pro jeho odvolání bylo 18 zastupitelů z 29 přítomných.

Poté nastala dvouhodinová přestávka, kdy spolu jednali zástupci ODS, ANO a Starostů a upekli novou koalici. Černý Petr zůstal v ruce Pirátům a uskupení Společně pro Jablonec, kteří byli v původní koalici. Právě oni v půli srpna kritizovali střet zájmů primátora Kroupy. Spočíval v tom, že kromě funkce primátora zastává i post jednatele firmy Grepa. Ta po městu požaduje 2,6 milionu korun za poskytování datových spojů pro městský kamerový systém v letech 2016 až 2018. Problém je, že k tomu nejsou smlouvy. Kroupa tehdy zareagoval svérázně. „Nechal jsem dopoledne vypnout všechny kamery ve městě,“ oznámil novinářům. Vypnuté byly jen dočasně a odpoledne už běžely. Od té doby získal dnes už bývalý primátor přezdívku Vypínač.

Jsem ve střetu zájmů, všichni to věděli

Ke svém střetu zájmů uvedl: „Je zřejmé, že jsem ve střetu zájmů, což jsem ovšem deklaroval při vzniku koalice, a všichni to věděli,“ vysvětloval. „Došlo k tomu, že minulý týden koaliční partneři vznesli pochybnost, že kamerový systém nemá v rukou firma Grepa. Poněkud demonstrativně jsem tedy vypnul část kamerového systému, abych dokázal, že ho Grepa skutečně provozuje. Pak však vznikla pochybnost, zda provozuji tu druhou půlku, že jsem si to vymyslel. Tak jsem musel udělat to, že dnes dopoledne byl vypnut celý kamerový systém,“ řekl den před mimořádným zastupitelstvem konajícím se 15. srpna. To ho však neodvolalo, místo toho se ze svých funkcí pakovali náměstci za Společně pro Jablonec Štěpán Matek a Petr Klápště. To už mnohé naznačovalo.

Pak nastalo jakési bezvládí a patrně všichni jednali se všemi. Nejsilnější ODS, která skončila na deset měsíců v opozici, se také nelíbil Milan Kroupa jako primátor, takže se nevědělo, jak to všechno dopadne. I když konečně rozuzlení, kdy mimo hru zůstali bývalí koaliční partneři hnutí ANO, tedy Piráti a Společně pro Jablonec, kteří se do Kroupy „naváželi“, asi překvapením není. Situaci nejspíše odblokoval sám Kroupa. V úterý vešlo ve známost, že vystoupil z hnutí ANO. Odůvodnil to tím, že rozpad původní koalice považuje za své osobní selhání.

Babiš: Takové lidi nechceme

Možná hrál roli i fakt, že ho nepodržel předseda hnutí ANO a premiér Andrej Babiš, který Kroupovo rozhodnutí při návštěvě Ústeckého kraje přivítal se slovy: „Takové lidi určitě nechceme, jsem rád, že se tak rozhodl. Pro mě je to neuvěřitelný příběh. Vůbec nechápu, jak k tomu mohlo dojít. Ale samozřejmě nemůžu znát všechny naše komunální politiky, je to otázka krajské organizace. Pokud se ale tak rozhodl, je to pro nás dobrá zpráva.“

Jiří Čeřovský město vedl dvanáct let od roku 1994. Předtím byl vynikajícím atletem, byl několikanásobným mistrem republiky v běhu na krátké překážkové trati. Nyní je ředitelem Základní školy Liberecká v Jablonci. Jeho novými náměstky se stali Petr Roubíček (ODS) a Martin Kouřil (ANO). Koaliční smlouvu zatím nemají.

Zklamání panuje v řadách bývalých koaličních partnerů. „Tak nevím, jestli mně ty tři roky v opozici stojí za to,“ napsal na sociálních sítích Jakub Macek (Společně pro Jablonec), který se jako jediný nemohl ze zdravotních důvodů zastupitelstva zúčastnit a předtím vypsal novou radu města. „Dohodli jste se na personálním uspořádání nové koalice, nikoliv na prioritách a dalším směřování města,“ vyčetl nové koalici Pirát Jan Polák. Nový náměstek Petr Roubíček (ANO) však uvedl: „Je pořád lepší, když něco vznikne hekticky a pak to trvá dlouho, než když něco dlouho vzniká a pak to trvá krátce.“



autor: Oldřich Szaban