Trestat, jinak hrozí, že to udělá Válek znovu... Právník Rajchl ostře k pandemickému zákonu

„Je to jako dočasný pobyt Sovětských vojsk v Československu. Řeknete dočasně a kdykoliv ho můžeme prodloužit novelou, což nastalo v současné době,“ vyjádřil se advokát Jindřich Rajchl k pandemickému zákonu. Po posledním rozhodnutí soudu volá navíc po zodpovědnosti politiků, kteří protiústavně omezili práva Čechů, kteří nebyli očkováni, a také po odškodnění tam, kde je to možné.

Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ČR skončila nutnost prokazovat se například v restauracích nebo při využití služeb covidovým certifikátem. Jindřich Rajchl ani nečekal nic jiného: „Nic jiného se nedalo čekat, od začátku jsem tvrdil, že opatření je protiústavní a nezákonné a soud to potvrdil. Je to dobře; na druhou stranu je tragické a šílené, že vůbec platilo. Způsobilo miliardové škody, donutilo miliony lidí se naočkovat proti své vůli a způsobilo nárůst podzimní vlny, protože stát nedbal na ochranu zdraví a život spoluobčanů, ale jenom nařídili institut tzv. bezinfekčnosti. Kdo chtěl žít normální život, musel se naočkovat,“ řekl advokát s tím, že reálně vláda věděla, že očkovaní přenášejí nemoc a mohou nemoc chytit, takže podzimní vlna byla důsledkem tohoto tragického rozhodnutí.

„Nejhorší pro mě je, že stát nemá ani elementární slušnost, aby řekl: Omlouváme se za tu chybu a připravíme odškodné těm, komu byla způsobena škoda. Nedá se jen říci, že soud urychlil jejich rozhodnutí, ale je namístě, aby nesli politickou i právní odpovědnost a aby nahradili škodu. Trpěli tím nejenom hospodští a hoteliéři, ale i spousta dalších, a opatření napáchalo mnoho škod včetně těch, které nahradit nelze. Rodiče nemohli jít na besídku svých dětí, do tanečních a přišli o zážitky, které jsou jednou za život. Ty nelze kompenzovat a finančně ohodnotit,“ vysvětlil Rajchl. Proto je podle něj nezbytná kompenzace tam, kde to lze. A kde kompenzace možná není, je namístě řádná a důsledná omluva za rok a půl ničení života a segregování obyvatel na dvě skupiny. Řada lidí tak musela podstoupit zákrok, který nechtěla.

Fotogalerie: - Šibenice před sněmovnou

Ministr nemá mít pravomoc římského diktátora

Právník Rajchl se domnívá, že škody by měl stát uhradit i přesto, v jaké finanční situaci se nachází. Přístup, že stát něco dluží, a proto poškozenému nic nedáme, považuje za nesmyslný. „Jestliže stát způsobí škodu, musí ji nahradit. A já věřím, že kdybychom nesmyslně masivně netestovali za miliardu měsíčně, tak by se peníze našly. Určitě by s nimi bylo naloženo lépe než masivním testováním,“ uvedl.

Podotkl, že pokud nebude nikdo potrestán, budou narušeny právní principy. „Pokud zastupitelé rozhodnou o nákupu laviček a za dva roky přijde znalecký posudek, že se lavička dala koupit levněji, hrozí jim stíhání a budou mít problémy. Někdo, kdo se ráno vzbudil, napsal opatření za miliardové škody, které dramaticky a negativně ovlivnilo život v České republice, a teď ho soud zrušil. Je elementární záležitostí právního státu, že někdo musí nést odpovědnost za škody. A pokud se tak nestane, pak hrozí, že ministr Vlastimil Válek (TOP 09) vydá podobná opatření znovu, protože se mu nemůže nic stát, i když je soud zruší,“ vysvětluje Jindřich Rajchl.

Právě schválení sporného pandemického zákona, který dává třem českým ministrům možnost nařídit testování, uzavřít školy či veřejná místa, a to bez možnosti, aby soud takové nařízení projednal přednostně, bránilo obstrukcemi hnutí SPD. Ve Sněmovně zdržovali projednávání i desítky hodin. Předseda Tomio Okamura za to čelil silné kritice. „Jestliže vláda zneužila institutu legislativní nouze a tlačí na projednání zákona bez řádné diskuze, projednání ve výborech a s odbornou veřejností, a pak kritizuje, že využívá legitimního institutu obstrukce, který je v jakékoli parlamentní demokracii znám už stovky let, je to jen k pousmání. Ti lidé vůbec nemají sebereflexi,“ sdělil Rajchl.

Nemusíme živit 200 poslanců

Zákon nakonec Sněmovna schválila, avšak neprošel u senátorů, a tak jej zákonodárci dostanou na stůl znovu. A jak to tedy s pandemickým zákonem podle advokáta nakonec dopadne? „Je pravděpodobné, že Poslanecká sněmovna přehlasuje senátorské veto, protože mezi poslanci nejsou tak samostatné jednotky, jako jsou senátoři, kteří se rozhodují každý sám za sebe. Kdežto ve Sněmovně se hlasuje přes kluby, kde je disciplína opravdu vysoká. Každý poslanec, který projeví nesouhlasný názor, by si připravil velmi nepříjemné chvilky a de facto zlikvidoval kariéru v politické straně, ve které je. Bohužel to ukazuje, že Poslanecká sněmovna je souborem nesvéprávných jedinců, kteří se rozhodují podle toho, jak jim to stranické sekretariáty nadiktují. Nemusíme pak živit 200 lidí, ale politické sekretariáty nám mohou říci, jak to bude a ušetříme spoustu peněz,“ řekl s nadsázkou.

Současně zauvažoval, že poslanci pravděpodobně hlasují o zákonu, který ani nečetli a o němž ani nevědí, co by mohl způsobit a jaké možné negativní důsledky přinese. Pandemický zákon vidí jako rafinovanější, než je vyhláška o povinném očkování, protože není konkrétní. Otevírá tak prý Pandořinu skříňku nařídit cokoliv a kýmkoliv. „V jaké době žijeme, že takový zákon nebyl podroben odborné diskuzi, nevyjádřili se k němu právníci ani lékaři a jen je tlačen, aby měli nástroj na regulaci života v České republice. Za situace, kdy soud téměř 50krát zrušil mimořádná opatření vlády. To je nejlepší důvod, aby ministerstvo zdravotnictví takovou pravomoc už v ruce nemělo,“ usoudil bývalý právník Trikolory.

Po odchodu z hnutí hodlá založit vlastní politickou stranu. Více ale zatím prozradit nechtěl. „Intenzivně na tom pracujeme a během několika týdnů budeme zveřejňovat informace. Věřím, že v současné době vzniká prostor pro politický subjekt, který bude reprezentovat zájmy občanů a ne své vlastní. Lidé jsou usurpováni a diskriminováni, nehledě na jejich potřeby. Politika je odtržená od lidí. Jestliže je v současné době největší starostí české vlády digitální pas a hledání národního ptáka, tak největší starosti českých občanů je cena pohonných hmot, energií, omezování práv a svobod a zhoršování kvality života jako takové. Proto vznikl prostor pro nový subjekt založený na odbornících a osobnostech politického a společenského života, aby se jednou dostali k moci lidé, kteří berou politiku jako službu pro veřejnost, ne jen k obohacení nebo povýšení ega. Věřím, že to lidé ocení a uvidí, že politika se dá dělat slušně, férově a pro lidi, nikoliv politiky,“ sdělil Jindřich Rajchl.

Na dotaz redakce, že podobné cíle mělo a má i hnutí Trikolora, které opustil, jak tedy hodlá zajistit, aby jeho strana byla tou správnou volbou? „Jediná záruka je v lidech, kteří ve straně budou. Slibovat můžete všechno všem, ale realita je, že stranu tvoří konkrétní lidé. A ti lidé mají za sebou resumé, co dělali v posledních dvou letech ohledně práv a svobody v zemi. A co udělali v posledních dvou letech, je největší zárukou, jak se chovat v letech příštích,“ dodal Rajchl.

