Trestní oznámení na Pavla Novotného za 3, 2, 1... Krize. Utrácení zvířat v zoo? Padla vážná slova

Podle ředitele Zoo Dvůr Králové Přemysla Rabase se část zvířat z českých zoologických zahrad bude muset umístit do zahrad po celém světě, ostatní bude prý nutné utratit. Je to prý realistický scénář v případě, že uzávěra zahrad v rámci boje proti covidu potrvá i nadále. „Některá zvířata by bylo nutné přesunout do jiných zoo po celém světě, jiná by nezbylo než utratit. Jde sice o naprosto krajní řešení, k němuž ale současná situace pomalu spěje,“ uvedl Rabas.

Cestou z krize jsou podle něj jen peníze navíc od státu. „Ministerstvo financí by mělo poskytnout Ministerstvu životního prostředí nezbytné prostředky nad rámec běžné státní dotace rozdělené posléze mezi jednotlivé zoo podle náročnosti provozu. To by byla jedna z cest, jak současnou situaci řešit,“ prohlásil dále Rabas.

V pomoc státu doufá i šéf pražské zoo Miroslav Bobek. Ten na Twitteru napsal následující: „Ano, jsme na tom v Zoo Praha kvůli koronavirové krizi ekonomicky mimořádně špatně, ale utrácení zvířat rozhodně nepřipustíme. Děkuji za pomoc všem, kdo nás podporují, a doufám v adekvátní pomoc státu.“

Do debaty pod příspěvkem se zapojil mimo jiné i řeporyjský starosta Pavel Novotný. Ten v podstatě navrhuje „radikální řez“. „Nejlepší by bylo utratit Andreje Babiše. Není to příliš evropsky civilizované, ale bylo by to v zájmu společnosti,“ napsal. Na to se strhla debata, na kolik krmných dávek by Babiš stačil třeba takové hyeně. Zbyšek won Karas například konstatoval, že ani hyena by současného premiéra nepozřela, protože má nějakou hrdost.

Novinář ze Seznam.cz Vojtěch Gibiš starostu Řeporyjí familiárně varoval, že za taková slova směřující k premiérovi mu může hrozit postih.

nejlepší by bylo utratit Andreje Babiše. Není to příliš evropsky civilizované, ale bylo by to v zájmu společnosti — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) March 22, 2021

Aj hyena má svou hrdost, takový svinstvo by nežrala. — Zbyšek wön Karas (@zbysekfonkaras) March 22, 2021

Tvl, Pavle ty seš nepoučitelnej. Trestní oznámení za 3... 2... 1... — Vojtěch Gibiš (@VojtechGibis) March 22, 2021

Uživatel Jan zase Bobkovi ironicky doporučuje, aby se jako zoologická zahrada stala součástí holdingu Agrofert. Jiný uživatel jménem Janča je vyjádřením ředitele Rabase ze Dvora Králové šokován. Patrně netušil, že zvířata žijí i ze vstupného. „Vyjádření ředitele Zoo Dvůr Králové mě šokovalo... sice podotýkal v krajní mezi, ale kdoví, v téhle době... snad se to začne nějak řešit! Držím palce!“ napsal.

Stante se soucasti AG a dotace potecou proudem — Jan (@Jan59088163) March 22, 2021

Vyjádření ředitele Zoo Dvůr Králové mě šokovalo... sice podotýkal v krajní mezi, ale kdoví, v téhle době... snad se to začne nějak řešit! Držím palce! ?? — Janča ?? (@Janca_87) March 22, 2021

Veronika Hlinková zase informovala, že zvířata ze zoo lze podpořit adopcí, stravenkami či rovnou zakoupením vstupenek na později.

Zde mate odkaz na adopce, na stravenky, na vstupenky na lepsi casy.. ?? https://t.co/twUok5Ql56

Stravenky jsem poslala vcera a obratem prisla potvrzeni. ?? pic.twitter.com/3pTfO16oZ0 — Veronika Hlinkova (@VercaH06) March 22, 2021

