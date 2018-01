Tři Rumuni oslavili Nový rok po svém: Kopali v Plzni muže do hlavy

Napadení muže a následně i jeho přítelkyně mělo být podle webu Krimi-Plzeň, který o něm informoval, velmi brutální. Podle svědectví do něj útočníci velmi dlouho kopali, když už ležel na zemi. On i přítelkyně museli být transportováni do nemocnice, muž byl ve vážném stavu a v bezvědomí.

Prvotní zprávy hovoří o otřesu mozku, zlomeninách, a dokonce o prokopnutém hrudním koši. Jedno ze zlomených žeber mělo muži probodnout plíci.

Webu Krimi-Plzeň se podařilo kontaktovat napadenou ženu, která poskytla toto svědectví: „Stalo se to v šest ráno na Nový rok. Byli to Rumuni, co bydlí dvě patra pod námi. Nejdřív na přítele zaútočili dva a bili ho. Srazili ho na zem, kopali do něj a šlapali mu po hlavě. Pak se ještě přidal třetí, také Rumun. Hned jsem volala policii, a když jsem ho chtěla bránit, tak mě jeden taky udeřil a pak na zemi kopl do hlavy,“ dodala.

Plzeňská policie potvrdila, že se napadením muže v ulici Otýlie Benešíkové zabývá. Vyšetřování je však prý v samém počátku.

