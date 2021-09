Tři a půl milionu Čechů bude mít problém zaplatit za energie. Podle ekonoma už to říká otevřeně i Evropská komise

reklama

Anketa Je pro vás manželství homosexuálů důležité téma, podle kterého se bude rozhodovat ve volbách? Ano, podpořím toho, kdo to hlasitě podpoří 1% Ano, podpořím toho, kdo to hlasitě odmítne 88% Ne, není to důležité téma 10% Nevím 1% hlasovalo: 6362 lidí



Domácnostem s nižšími příjmy by chtěl Havlíček na energie poskytovat dotace z veřejných financí podle konceptu, jenž má být představen během „několika dnů“.



Inspiraci hodlá hledat i v dalších zemích EU, ty se totiž připravují na to, že by bez dotování musely domácnosti čelit důsledkům politiky Evropské unie v podobě až trojnásobného zdražování energií. Miliardy na dotace domácností tak již oznámily Francie, Řecko či Španělsko. Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

České domácnosti se pak musejí připravit, že bude již v následujících měsících postupně zdražovat nejen elektrická energie, ale i plyn či topná paliva jako uhlí.



Kovanda prodle serveru Oenergetice.cz varoval, že do energetické chudoby spadne až třetina Evropanů. Ukázal, že to v rámci své energetické politiky soustřeďující se na bezemisní budoucnost uvádí sama Komise. „Evropská komise v balíčku, který navrhuje od července, uvádí, že v důsledku těchto politik by mohla padnout do energetické chudoby třetina obyvatel EU, tj. přes sto milionů lidí. V Česku by se tak mohlo jednat až o 3,5 milionu lidí,“ upozornil. Fotogalerie: - Andrej a Ursula

Na svém twitterovém účtu později kroky Evropské komise a Babišovy vlády okomentoval slovy: „Tenhle socialismus nemá chybu.“

Babišova vláda zřejmě zavede dotace českým domácnostem, aby jim pomohla platit účty za energie. Ty v příštích měsících prudce zdraží. Podle Evropské komise bude mít v důsledku Green Dealu problémy s placením účtů za energie až 3,5 milionů Čechů. Tenhle socialismus nemá chybu. pic.twitter.com/pYDoRKglUt — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) September 20, 2021

Podle ekonoma vše zaplatí akorát střední třída. „Green Deal v praxi: střední třída zaplatí skrze ‚vládní dotační pomoc‘ chudým účty za uměle zdraženou elektřinu a plyn. Bohatí si své majetky ještě důsledněji ulejí do rájů. Či je utratí za ferrari a lamba, což po roce 2035 budou díky výjimce jediná auta se spalovacím motorem,“ ukázal, že právě středně příjmové domácnosti ztratí nejvíce.

...Green Deal v praxi: střední třída zaplatí skrze "vládní dotační pomoc" chudým účty za uměle zdraženou elektřinu a plyn. Bohatí si své majetky ještě důsledněji ulejí do rájů. Či je utratí za ferrari a lamba, což po roce 2035 budou díky výjimce jediná auta se spalovacím motorem. — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) September 20, 2021

Střední třída přitom bude chudnout vcelku zbytečně. „A to přitom EU vymýcením aut se spalovacím motorem a maximálním možným přechodem na obnovitelné zdroje sníží globální emise CO2 v řádu jednotek procent. Což je jen taková Čína schopna při svém současném tempu výstavby uhelných elektráren zase ‚nabrat‘ v řádu několika let...,“ dodává Kovanda k aktuální „bezemisní“ politice Evropské unie.

...a to přitom EU vymýcením aut se spalovacím motorem a maximálním možným přechodem na obnovitelné zdroje sníží globální emise CO2 v řádu jednotek procent. Což je jen taková Čína schopna pří svém současném tempu výstavby uhelných elektráren zase "nabrat" v řádu několika let... — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) September 20, 2021

Psali jsme: Hubují Babiše, ale neznají mapu. V Německu největší zdražení od roku 1974 Nefoukalo, tak tam bude tma. Green Deal bude bolet, říká Lukáš Kovanda „Lež, to nechceme! No... Ale vlastně...“ Pirát se zamotal. Našel se důkaz Lukáš Kovanda: Maláčová s Babišem se přetahují, přitom již nynější přidávání ve veřejné sféře je neudržitelné

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.