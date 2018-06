Tři bomby o Rusku a Západu. Jedna důležitější než druhá, mnohé nepotěší

Hned tři zajímavé zprávy přicházejí ze světa ohledně Ruska. Vladimir Putin chce soudržnou a prosperující Evropu. Zítra se má setkat s rakouským kancléřem Kurzem. O čem budou jednat? Kurzův koaliční partner Strache volá po zrušení protiruských sankcí. Setká se Putin s Trumpem? Co když do hry vstoupí americké národní zájmy?

Ruský prezident Vladimir Putin řekl v rozhovoru pro rakouské rádio ORF, že Rusko má zájem na celistvé Evropské unii a nemá v plánu nikterak Evropu rozdělovat. „Pro nás neexistuje žádný cíl vražení klínu mezi členy Evropské unie. Naopak, my chceme prosperující a jednotnou Evropskou unii, neboť se jedná o našeho největšího a nejdůležitějšího obchodního partnera,“ zdůraznil Putin. Ruský prezident se zítra vydá na pracovní návštěvu do Rakouska, kde se má setkat s rakouským prezidentem Alexanderem Van Der Bellenem a také s kancléřem Sebastianem Kurzem. Společně mají diskutovat o důležitých mezinárodních otázkách, stejně jako o rozvoji rusko-rakouských vztavů.

V souvislosti s nadcházející návštěvou vydal prohlášení i Hans-Christian Strache, předseda rakouských Svobodných. Důležitý partner rakouských Lidovců je známý pro své nesouhlasné výroky na adresu protiruských sankcí. V rozhovoru pro rakouský deník Österreich však ještě přitvrdil. „Je nejvyšší čas ukončit tyto pobuřující sankce a normalizovat politické a ekonomické vztahy s Ruskem,“ řekl Strache, který v říjnových parlamentních volbách získal 26 procent hlasů rakouských voličů.

Sankce proti Rusku vznikly jako reakce na situaci, kdy Rusko v roce 2014 anektovalo Krym. Rakousko ale v celé věci zastává opatrnější postoj, než leckteří západní spojenci, nevyhostilo například žádné ruské diplomaty v reakci na otravu špiona Sergeje Skripala, za kterou podle některých zdrojů stojí právě Rusové. Výroky Stracheho, jakožto Kurzova koaličního partnera v rakouské vládě, lze tedy chápat jako určitou snahu nastolit ve vztazích s Ruskem poněkud pozměněný kurz.

Zajímavé novinky přicházejí také ohledně možného setkání Vladimira Putina s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Jon Huntsman, americký velvyslanec v Moskvě, se nechal slyšet, že summit Trump-Putin je aktuálně „v nedohlednu“. V pořadu Fox and friends na americké televizní stanici Fox News prozradil, že: „pokud by se summit měl uskutečnit, prezident ve vhodný okamžik řekne, co má být řečeno.“

Huntsmanův výrok tak staví do kontextu zkazky o tom, že úředníci Bílého domu usilovně pracují na uskutečnění schůzky obou světových lídrů. Donald Trump opakovaně prohlašuje, že má zájem na zlepšení vztahů mezi oběma zeměmi. Momentálně je ale středem pozornosti spíše pro plánovaný summit s lídrem Severní Korey Kim Čong-Unem. „Prezident Trump se s Vladimirem Putinem nesetká, nebude-li se jednat o otázky týkající se našich národních zájmů,“ dodal Huntsman.

