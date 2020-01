Tři lajny za statisíce: Umělci se ozvali. Prý to není tolik, dřeli celé měsíce

Autoři nového loga Prahy 3 Barbora Micajová a Jakub Vaněk v rozhovoru v DVTV s moderátorem Jakubem Vilímkem obhajovali své hodně diskutované dílo. Nové logo je dle nich mnohem lepší nežli to předchozí, což dle nich byl „jen heraldický znak zkombinovaný s nějakou typografií, do nějž ODS přidala modrou“. Nové logo má zobrazovat „místa setkávání“. „Půjdete s babičkou do cukrárny, dáte si tři harlekýny, tři párky na fotbalu na Viktorce a podobně,“ vysvětlila Micajová a podotkla, že ani 350 tisíc za jejich práci není nikterak vysoká cena. Parodie autorům vizuálního stylu prý vůbec nevadí.

To, že se na internetu vyrojila spousta parodií na jejich logo, je prý „supr“. To, že by někomu podivuhodné ztvárnění mohlo připomínat místo trojky „lajny kokainu“, je prý nenapadlo. „Jestli je někdo za tím vidí, tak to asi vypovídá nějak o jeho myšlenkových pochodech,“ pustila se však následně do internetové satiry Micajová.



Právě jako kokainové lajny ztvárnil logo Prahy 3 i známý umělec Tomáš Břínek, vystupující pod přezdívkou TMBK:

Břínkova parodie loga je dle autorky „nejslabší“. Vaněk ale doplnil, že se některé parodie podařily a rozhodně je žádná z nich neuráží. Z pohledu zapamatovatelnosti značky se dle něj jedná o skvělý marketing.



To, že logo má být lehce provokativní, bylo dle Micajové i v samotném zadání radnice. „Žižkov je jiný, než jsou ostatní části, takže k němu patří, aby byl nějakým způsobem provokativnější,“ uvedla.



Autoři popisovali, že za tvorbou loga bylo mnoho práce. První měli vyjít do ulic a tázat se lidí, co se jim u Prahy 3 vybaví. A poté mělo vzniknout několik návrhů.

Zde můžete zhlénout celý rozhovor:

Autoři se pustili i do minulého loga a zároveň vyplísnili i ODS. Mělo se prý jednat „jen o heraldický znak zkombinovaný s nějakou typografií“. „ODS to tam dřív vedla, takže tam přidala modrou… Byla to slátanina. Určitě to nebylo logo,“ nešetřila původní logo autorka.

Porovnání minulého a současného loga:





Nové logo prý zobrazuje „místa setkávání“. „Půjdete s babičkou do cukrárny, dáte si tři harlekýny, tři párky na fotbalu na Viktorce a podobně,“ vysvětlila Micajová s tím, že se jedná o tři čárky z lístků.



Autor k tomu přidal, že nový vizuální styl radnice má dokonce „komunikovat problémy občanům“ a „komunikuje s občany“. Skvělé má být i to, že se dá logo napsat i na klávesnici.



Autoři řekli, že cena za logo nebyla nikterak vysoká. Nepopřeli, že je 350 tisíc mnoho. Lidé dle nich nevidí, že za tím vším stojí tři měsíce práce a ještě je má dalších půl roku práce čekat.

Ukázka vizuálního stylu, kde například modré logo Prahy 3 má značit modré parkovací zóny:





Nová vizuální identita Prahy 3 vzešla z designérské soutěže pořádané odbornou organizací CZECHDESIGN. V prvním otevřeném kole se utkalo 81 návrhů, ve druhém pak porota nejvíce ocenila právě nynější podobu od firmy Jakub Vaněk Studio.



