Tři věci, které ničí český průmysl. A máme je dohromady. Špicar ze Svazu bije na poplach

Před pár dny pronesl Špicar v médiích větu: Ceny elektřiny a plynu jsou tak brutální, že český průmysl naprosto ničí. Je to opravdu tak napjaté?

„Tohle nebylo podceněné tvrzení ani náhodou. Možná mi dáte za pravdu, že jsem člověk, který šetří silnými slovy, ale tady bohužel byla a jsou zcela namístě. Spojily se vlastně tři věci, které český průmysl – a my jsme nejprůmyslovější ekonomika v Evropě – opravdu ničí, to znamená, že ničí celou ekonomiku. Tou první věcí je to, že jsme průmyslovou supervelmocí, to znamená, těch energeticky náročných firem máme opravdu hodně...“ poznamenal Špicar.

„Náš další problém je, že ceny elektřiny a plynu jsou u nás opravdu vysoké, mnohem vyšší nežli ve většině evropskounijních zemí. A ten třetí problém je to, že některé firmy s tím něco udělat mohou a dělají, snaží se, ale v mnoha ohledech a v mnoha sektorech je ta struktura průmyslu taková, že plyn pro mnoho firem nemá alternativu. Proto, kdybychom se dostali do té krizové situace, by to bylo tak vážné,“ sdělil Špicar, že se však v současné době dělá vše pro to, abychom se do takto krizové situace vůbec nedostali.

„My se teď takzvaně jako žába vaříme v teplé vodě, to chvíli vydržíte, ale po čase to prostě nepřežijete. To se teď děje. Dobrým příkladem jsou české sklárny, ty už v tuhle chvíli, ne že čekají, kdy se dostanou do fáze, kdy budou muset propouštět, ony už bohužel propouštějí. A kdyby tahle situace s cenami plynu především v jejich případě měla trvat několik měsíců, nebo kdyby nedejbože ceny plynu, což bohužel nemůžeme vyloučit, měly jít ještě více nahoru, tak potom ta jejich situace bude opravdu dramatická. My jsme podle našeho průzkumu zjistili, že už ty stávající ceny elektřiny a plynu jsou pro 20 % firem v naší členské základně fatální,“ podotkl Špicar.

„Ty vysoké ceny jsou opravdu velkým problémem a samozřejmě, že ta představa, že dojde plyn, tak to je katastrofický scénář, a potom se opravdu bavíme o recesi a poklesu HDP do záporných hodnot klidně kolem deseti procent,“ dodal Špicar.

„Kdybyste se mě zeptala před třemi měsíci, co dělá vláda, tak bych musel být velmi kritický. Na cokoliv, co by pomohlo, jsme čekali dlouho, byli jsme frustrovaní, teď je ta situace mnohem lepší,“ zmínil Špicar.

„Velmi dlouho jsme volali po odpuštění plateb na obnovitelné zdroje energie, a toho jsme se dočkali. Druhá věc, na které nám velmi záleželo, byla nikoliv plošná, protože my si uvědomujeme, že bohužel jak minulé vlády hospodařily, státní pokladna nemá na to, aby plošně sanovala český průmysl, českou ekonomiku, firmy jako takové. Ale vždy jsme chtěli, aby se pomáhalo cíleně těm, kteří to opravdu potřebují. Tedy firmám, které trpí vysokými cenami elektřiny a nejsou schopné to kompenzovat, a tam jsme se s vládou dohodli, to byla ta takzvaná kompenzace vedlejších nákladů pro firmy postižené únikem uhlíku,“ poznamenal Špicar.

