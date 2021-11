Trojčlenku si pamatujete, ne! „Nejbohatšího antivaxera“ Janečka posadili proti mikrobiologovi. Ten se neudržel

Miliardář, filantrop a matematik Karel Janeček v pořadu Co Čech, to politik! na CNN Prima NEWS obhajoval své vystoupení na vyhlášení ankety Český slavík, kde oslovil antivaxery a ostře vystoupil proti očkování dětí. „Já sám jsem jednoznačně pro očkování, ale u dětí nejde očkovat masově ani povinně, byl by to plíživý příchod totality,“ upozorňoval. Jeho názorům kontroval druhý host, kterým byl mikrobiolog Peter Šebo, podle nějž je jediným řešením očkování.

Úvodem diskuse Janeček ujistil přítomné, že svého proslovu na Slavíkovi s odstupem času rozhodně nelituje: „V žádném případě toho nelituji, naopak jsem za to velmi rád,“ stál si za tím, že jeho projev na tuto velkolepou akci určitě patřil: „Byl to výraz mé zodpovědnosti, protože já vnímám, že jsme v situaci, kdy se plíživě skutečně ukrajují svobody,“ řekl.

„Děje se něco, co by mohlo vyústit až v nějaký druh totality, ve jménu například ochrany zdraví,“ sdílel své obavy. „V tak výjimečně kritické situaci bylo důležité říct lidem nějakou message. Co je pro mě absolutně klíčové, je ten tlak na očkování dětí,“ trval si na svém.

Od začátku galavečera věděl, že ze svého rozhodnutí apelovat na národ a varovat před očkováním dětí necouvne. „Já jsem od začátku věděl, co chci říct. Určitě jsem to mohl říct lépe, s tím jsem nebyl úplně spokojen, jakým způsobem jsem to řekl, ale rozhodně jsem to říct plánoval,“ pokračoval Janeček.

Janeček pro svůj nečekaný proslov sklízel potlesk, ale u části společnosti také ostrou kritiku, vysloužil si přízvisko „nejbohatší antivaxer“. Nad tímto přirovnáním se jen pousmál a upřesnil, jak to s očkováním má: „Já jsem ale naopak jednoznačně pro očkování proti covidu. Vadí mi ale očkování dětí. Jsem vlastně takový dětský antivaxer, plošné a masové očkování dětí by nepřineslo tolik dobrého,“ je přesvědčen.

Své postoje pak opíral o přesvědčení, že očkování má smysl pouze u malé skupiny dětí s ohroženou imunitou, i zde je očkování odpovědností jejich rodičů. Když však pomineme tuto malou skupinu ohrožených, nepředstavuje podle něj covid pro drtivou většinu dětí vážné ohrožení. „A opakované očkování oslabuje imunitu,“ připomněl.

Kdo přesně do skupiny ohrožených u dětí spadá, by měli rozhodnout experti: „Lze to podchytit předem. Nemůžeme ale očkovat děti globálně, když to ty děti nechrání, a to jen proto, abychom ochránili sami sebe. Tohle je základní morální problém,“ zdůraznil Janeček, který v povinném očkování, jež nyní zvažuje vláda kvůli zhoršující se epidemické situaci, vidí velký problém.

Po dobu jeho řečnění mikrobiolog Peter Šebo nevěřícně kroutil hlavou a proti Janečkovým výrokům se ostře ohradil: „Mě v první řadě fascinuje, jak se absolvent matematicko-fyzikální fakulty vyjadřuje k imunitě a k tomu, jestli je očkování nebo onemocnění hazard. Vymyslel skvělé algoritmy, které nádherně vydělávají peníze, takže trojčlenku si ještě pamatuje,“ nešetřil miliardáře autor petice za povinné očkování.

Upozornil, že epidemická situace je především u dětí nyní velmi vážná: „Děti se masivně infikují covidem, školy budou za chvilku prázdné, protože budou všichni pozitivní. To, co se děje v těchto dnech, je masivní průchod viru dětskou populací, to se vůbec nedá srovnávat s tím, co tu bylo na jaře. Je to opravdu exploze. Děti nemoc přinesou domů, nakazí své rodiče a prarodiče a ti skončí v nemocnici,“ vysvětloval Šebo miliardáři Janečkovi.

