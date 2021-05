Trosky, požáry, mrtví. VIDEA z Izraele. Palestinský teror pokračuje, přišla odveta

reklama

Napětí mezi Izraelci a Palestinci stále neutichá. Teroristická organizace Hamás vypálila na izraelská města na 1 800 raket. Více než 400 z nich se však zřítilo ještě v Gaze nebo nefungovala správně. Izraelská armáda se rozhodla rázně odpovědět. Střety nepřežilo 119 lidí, 31 dětí a 19 žen, hlásí palestinští zdravotníci. Na izraelské straně zemřelo podle úřadů 8 osob. Jeden voják, šest izraelských civilistů a jeden občan Indie, který v Izraeli pracoval.

V Aškelonu dopadající rakety poničily několik domů a aut. Záběry z mobilních telefonů odhalují velké díry ve zdech, prach na automobilech a suť na zemi.

Footage showing some of the damage in Ashkelon. pic.twitter.com/qsdSI2a0uu — Aurora Intel (@AuroraIntel) May 14, 2021

Další rakety teroristů z Hamásu směřovaly na hlavní izraelské Ben Gurionovo letiště. Protiraketový systém je však zlikvidoval.

Interceptions just near Ben Gurion Airport a short time ago. pic.twitter.com/do6sdbXOKc — Aurora Intel (@AuroraIntel) May 13, 2021

Raket nezůstala ušetřena ani Beer Ševa, město, kde se nachází Ben Gurionova univerzita.

CCTV footage of the direct impact in Beer Sheva earlier this evening. pic.twitter.com/3dG4eFj5w1 — Aurora Intel (@AuroraIntel) May 13, 2021

Podle agentury Reuters v pátek izraelská armáda zahájila největší vojenskou operaci v současných střetech. Podplukovník Jonathan Conricus, mluvčí izraelské armády, oznámil, že v akci se objeví na 160 letadel a dělostřelectvo. Na severu a na východě Gazy se v pátek ozývají výbuchy.

Některé operace ale byly odstartovány už v noci. Na sociálních sítích kolují videa ohnivých výbuchů v Gaze, o které se postarali právě izraelští vojáci. Udeřili na pověstné podzemní tunely, kterými se na palestinské území dostávají zbraně a další materiál.

The IDF has released more footage from last nights operation in Gaza. pic.twitter.com/CystAKchhL — Aurora Intel (@AuroraIntel) May 14, 2021

Arabská strana popisuje izraelské operace v Gaze jako „Velké sionistické násilí“. Jeden z útoků směřoval na město Bejt Hanún. Za oběť mu padlo několik domů. Video kolující po sociální síti Twitter ukazuje suť ležící v ulicích, prach ve vzduchu a zborcené stavby.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek uvedl, že kampaň „bude trvat déle“.

Americký prezident Joe Biden vyzval ve čtvrtek k deeskalaci násilí s tím, že očekává výrazné snížení raketových útoků. Jeho výzva, stejně jako výzvy OSN, Egypta a Kataru ke zklidnění situace, však prozatím zůstávají nevyslyšeny.

Teroristé z Hamásu namísto jednání o zklidnění situace zveřejnili video své nové rakety dlouhého doletu - Ajjáš 250. Jedna z těchto raket směřovala na letiště ve městě Ejlat.

#Hamas Al-Qassam have released footage of their "Ayyash 250" long-range rocket which they fired earlier today towards Ramon Airport, #Eilat. pic.twitter.com/yEYjlbo8wy — Aurora Intel (@AuroraIntel) May 13, 2021

