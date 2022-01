Trpí. Před matkou utekl do USA. A teď Fiala. Mladý gay je smutný

reklama

Gay aktivista Kryštof Stupka, někdejší stážista europoslankyně Radky Maxové, poskytl rozhovor serveru Reflex.cz, ve kterém upozornil, že práva homosexuálů v Česku nejsou na takové úrovni, na jaké by mohla být, a proto je třeba v této oblasti rozvíjet aktivismus a snažit se bojovat za rozšíření práv LGBT.

Nemalou část své dospělosti prožil v USA v hodně liberálním prostředí a doufá, že Česko jednou bude stejné. „Stále tady je nějaká diskriminace, stále tady nemáme lidský práva stejný jako ostatní lidi,“ vyjádřil svůj názor Stupka v rozhovoru pro Reflex.cz. „Stále mají lidé v ČR problém říct nahlas to, kým jsou,“ dodal.

Na svých názorech si trvá i navzdory tomu, že už slyšel, že příliš provokuje a vlastně tak přispívá k homofobii a trasfobii. Osobně věří, že k nárůstu homofobie, ani transfobie v české společnosti nepřispívá a má podle něj smysl zvedat otázky s těmito komunitami spojené, i když se to některým lidem nelíbí. „Je hrozně jednoduchý ukázat na nějakýho aktivistu a říct, že kdyby byl trochu potišeji a dělal to jinak, tak by se něco změnilo. Ale ono se nic nemění,“ upozornil Stupka.

Prý by si přál žít v ideálním světě, kde by skutečně všichni lidé měli stejná lidská práva, ale dokud se to nepovede, rád by se k tomuto ideálu posunul alespoň o kousek. Skvělou práci podle něj v tomto směru odvádějí některé neziskové organizace a akce jako „Jsme fér“ nebo „Prague Pride“.

Je mu líto, že ve stávající Sněmovně nenajde dost poslanců, kteří by uzákonili možnost uzavírat manželství i pro homosexuální páry. Takto liberálně naladěných poslanců je podle Stupky dnes ve Sněmovně méně, než bylo v letech 2017 až 2021 za časů premiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho koaličních partnerů z ČSSD.

Stupka je přitom přesvědčen, že možnost uzavřít manželství by pomohla jak sexuálním menšinám, tak celé české společnosti, stejně jako to pomohlo v USA a v dalších zemích. „Pomohlo to tý komunitě, že třeba byl menší počet sebevražd mezi mladýma lidma, ale zároveň to vlastně zlepšilo celkové mínění celé společnosti. Snížila se i diskriminace celkově,“ uvedl Stupka.

Lidé by podle něj měli mít stejná práva, i když si to třeba většina lidí nepřeje.

„Lidský práva nemáte kvůli tomu, že je na tom nějaká shoda většiny. Když se jako Adam a Adam budou moct vzít, tak to nikoho jinýho neovlivní a z toho důvodu si myslím, že by ta většina o tom neměla rozhodovat. Proto si třeba myslím, že by tady nikdy nemělo být referendum o rovném manželství,“ zaznělo od aktivisty.

Celý rozhovor naleznete zde

Většina společnosti je podle něj v pořádku, ale pak je tu prý bigotní menšina, která je v Česku stále víc slyšet. „Mně přijde šílený, že v roce 2022 se tady nikdo nemůže projít po ulici, aniž by slyšel urážky,“ posteskl si.

Když si na sebe v létě vzal make-up a volné kalhoty, lidi na něj prý pokřikovali „buzno“, „dě*ko“. Jednou se mu prý dokonce stalo, že když šel po ulici, z jednoho z aut se vyklonil řidič a plivl na něj.

A když už se podobných útoků nahromadí moc, Stupka si prý zajde na terapii. Považoval za důležité veřejně říct, že chodí na terapie, když je toho moc. A že je normální chodit na terapie.

Lidé se prý chovají k sexuálním menšinám takhle hrubě, protože to vidí i u politiků a myslí si, že to je normální.

„Ať už je to (Tomio) Okamura, který řekl, že by raději skočil z okna, než by se nechal adoptovat homosexuálním párem, ať už je to senátor (Pavel) Fischer, který srovnával homosexuály a pedofily, ale zároveň je to i Babiš, který poslal lidem takovej obrovskej dotazník, co si myslí o LGBT komunitě v Česku, kde vyloženě byly otázky, které byly míněný proti tý komunitě,“ zlobil se Stupka.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Pavel Fischer BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Stejně kriticky se stavěl k lidovcům, kteří před LGBT komunitou upřednostňují tradiční rodinu. „Ale ten zásadní problém, který tady máme, že LGBT práva jsou lidská práva, to oni nepřijímaj,“ zlobil se Stupka. V této souvislosti uhodil i na premiéra Petra Fialu, který ve své knize napsal, že tradiční rodina je ta jediná přirozená. „To je přece šílený,“ kroutil hlavou aktivista.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vedle manželství pro všechny se podle Stupky musí v Česku řešit i nepřijatelná snaha sterilizovat osoby, které si chtějí nechat změnit pohlaví. „To je otázka, o které se v Česku nemluví a já si myslím, že je úplně strašný, že Česká republika sterilizuje trans osoby, které chtějí projít změnou pohlaví,“ vypálil Stupka.

Na nepochopení své odlišné sexuální orientace narazil i v rodině, konkrétně u silně věřící maminky. Ve čtrnácti rodičům otevřeně přiznal, že je gay a maminka se ho prý snažila přesvědčit, že to určitě není pravda. Došlo to až tak daleko, že v patnácti se sbalil a odešel do zahraničí. Do USA.

Psali jsme: Těžké časy LGBT aktivisty Stupky: Už ani Pirát jej neuspokojí Orbán to schytá. Pirátský LGBT aktivista chystá akci, až v Praze dojde k setkání s Babišem Jsou proti LGBT, tak jim to zničíme! Chystá se akce proti „homofobním“ přednáškám „Vyjeďte za Prahu!“ „Trpíme na vesnicích.“ Mladý gay diktoval v TV. Dostal naloženo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama