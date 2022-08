Trpké dožínky. Dvojnásobné ceny do konce roku, pokud vláda nezasáhne. Zemědělec Skála kandiduje do Senátu za SPD

reklama

„Je to 15 let, od doby, co tradice kroměřížských dožínek vznikla. Tehdy jsem pracoval jako ředitel zemědělské agentury a Pozemkového úřadu v Kroměříži,“ vzpomenul Stanislav Skála, jeden ze zakladatelů tradice dožínek v Kroměříži. „Přišla za mnou tehdy delegace zemědělců v čele s předsedou Agrární komory Honzou Haškem, že by chtěli obnovit tradici dožínek. Když jsme začali, byly proti nám různé averze, že zavádíme komunistické zvyky. Ukázalo se, že to není pravda,“ popsal.

Slavnost nemohli zemědělci financovat z vlastních prostředků, dožínky podpořila radnice. „Místostarostka Daniela Hebnarová spojila oslavu sklizně zemědělců s národnostními prvky, se zvyky a tradicemi venkova a Kroměřížska. Akce se rozrůstala,“ zmínil. Časem nad slavností převzal záštitu kraj.

Při příležitosti dožínek Skála bilancoval. „Za 15 let se vyjasnily majetkové vztahy v zemědělských podnicích a v podnicích zpracovatelského a potravinářského průmyslu. Zemědělství se dostalo na určitou úroveň. Je velká škoda, jak se dnešní vládní koalice k zemědělství staví. Zemědělci zakládají novou úrodu, ale dodnes nevědí, jakým způsobem a za jakých podmínek budou hospodařit,“ upozornil.

Žádné zhovadilosti. Jen dostupné potraviny

Současný trend je důvodem kandidatury Stanislava Skály do Senátu. „Protože se mi nelíbí vztah vlády k resortu zemědělství, rozhodl jsem se kandidovat na senátora v obvodu 76 Kroměříž. Pokud bych byl zvolen, chtěl bych se věnovat rozvoji zemědělství, potravinářského průmyslu a ochraně životního prostředí. Ale v rozumných mezích, ne žádný Grean Deal a podobné zhovadilosti,“ podotkl.

„Chtěl bych se věnovat také regionálnímu rozvoji, protože v okrese Kroměříž je jedna z nejnižších mzdových úrovní v České republice. Je potřeba s tím něco dělat. Chci se zasadit o to, aby české potraviny byly zdravé, cenově dostupné a aby pokrývaly co největší část spotřeby České republiky. Abychom nebyli odkázáni na často předražený a kvalitou špatný sortiment dovozu potravin ze zahraničí,“ dodal.

Psali jsme: Máme obilí, nebo je ho málo? Na dožínkách Zlínského kraje padlo jasné slovo Volby by v srpnu vyhrálo ANO před ODS, lidovci mimo Sněmovnu, ukázal průzkum Největší hrozba! Bolševická svině chce být prezidentem. Babiš to při vzpomínce na rok 1968 schytal Když čtete, kdo za tím vším stál... Bomba jde ven. Milan Syruček už zpracoval tisíce odtajněných stran dokumentů

V Polsku přispívá vláda na hnojiva

Letošní dožínky tak měly trochu trpkou příchuť. „Měli jsme tady setkání lídrů v zemědělství, ředitelů podniků, a hovořili jsme o situaci. Většina říká, že tak nejistá situace od převratu nebyla. S takovými problémy, jaké jsou teď, se ještě nesetkali,“ říká Skála. „V ostatní státech vláda reaguje jinak. Přispívají zemědělcům na energie, aby nemuseli přenášet náklady do cen potravin. V tomto ohledu naše vláda nic nedělá. V Polsku přispívá vláda na hnojiva. Je nutno konstatovat, že ceny hnojiv vyletěly víc než třikrát nahoru. Nelze očekávat, že se toto nepřesune do cen potravin,“ dodává.

Psali jsme: „Těžba dotací. Skryté záměry.“ Celý život zemědělcem: O co prý jde Fialově vládě

Skála očekává razantní vzestup cen. „Zástupci Agrární komory a Zemědělského svazu vůbec nestraší, když říkají, že do konce roku ceny vzrostou o dalších sto procent,“ varuje Skála. „Pokud vláda nepodnikne opatření …. Pekárny jsou absolutně závislé na plynu a elektrické energii. Mlékárny musí chladit mléko. Jsou to energeticky náročné provozy. Nemohou dělat nic jiného, než převést náklady do cen výrobků,“ dodává.

Kdo za to může? Spočítejte si…

Skála zásadně odmítá výklad, že právě zemědělci mohou za zdražování potravin. „Kdo toto tvrdí, neví, o čem je řeč. Zemědělci vždycky v obchodní vertikále dosáhli na nejnižší rabaty, do pěti nebo do deseti procent. U zpracovatelů jsou maximálně na dvaceti procentech. Pak přijdou obchodníci, kteří klidně na potravinářské výrobky nasadí sto nebo dvěstěprocentní marži. Kdo má selský rozum v hlavě, spočítá si, kdo má velký vliv na současné ceny potravin,“ připomněl.

Fotogalerie: - Dožínky Zlínského kraje

Kandidát na senátora začínal v nejnižších technických funkcích jako agronom, mechanizátor, vedoucí dopravy atd., deset let působil na státním statku v Kroměříži, pak pracoval jako technický náměstek ředitele v opravnách zemědělských strojů v Holešově. „Působil jsem víc než šest let jako předseda představenstva zemědělské akciové společnosti a pak jsem deset let působil na ministerstvu zemědělství. Zkušenosti mám velké a myslím si, že resortu rozumím, na rozdíl od některých vládních představitelů, kteří mají za oknem dva muškáty a díky tomu ‚rozumějí zemědělství‘,“ dodal Stanislav Skála.

Psali jsme: Jiří Paroubek: Prohnilí s prohnilými Primátor Hřib: Železniční dráha na letiště získává konkrétní obrysy Prezidentský systém v České republice? Zjistili jsme mezi politiky 18 stupňů? Pekarová, to je na zimník. Já to zažil! Expremiér toho má dost. Jde na velkou demonstraci proti Fialovi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.