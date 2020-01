Truchlíte kvůli odchodu Británie z EU? Utíkejte na náměstí Václava Havla. Peszynski a další to tam zkouší „rozchodit“

Velká Británie už za pár hodin nebude členskou zemí EU. Někteří z Britů slaví, některým je smutno. Do druhé skupiny patří především Skoti, kteří většinou hlasovali proti brexitu. I v České republice nad brexitem lidé jásají i vyjadřují smutek. Zatímco do první skupiny nepochybně patří exprezident Václav Klaus, do druhé spadá např. aktivista Tomasz Peszynski, který dokonce neváhal užít slov „fu**ing Brexit day“.

Své rozladění se Peszynski, který stojí za českou pobočkou hnutí Pulse of Europe, pokusí rozchodit na náměstí Václava Havla v Praze. Každý, kdo je z brexitu stejně rozladěn, se k němu prý může přidat.

„Strašně nás štve brexit. Jdeme to rozchodit na náměstí Václava Havla dnes v 16 hodin. Třeba vás tam potkáme, hlásá česká pobočka hnutí Pulse of Europe. Sám Peszynski se vyjádřil obdobně. Na rozdíl od svých kolegů si však také od plic zanadával. V angličtině.

O tom, že odejdou z Unie, Britové rozhodli v červnu roku 2016. K rozvodu mělo dojít už v závěru března loňského roku, ale britské hádky o to, jak má vlastně brexit vypadat, samotný rozvodový den odsunuly až na leden roku 2020.

Prozatím se toho ale moc nezmění, až do konce roku budou Britové ctít všechna pravidla EU, ačkoli už nebudou jejími členy. Do konce roku by měla být dojednána další smlouva, ve které bude popsáno, co bude potom. V tuto chvíli však zůstává otázkou, zda se tuto druhou smlouvu podaří dojednat do konce roku. Britský předseda vlády Boris Johson o tom však ani dnes nepochybuje.

