Trumbera. A Zlatuška... Peprný komentář na téma koncentráku v Letech

„Neplivejte mi na Mílu Reznera! (edit: dle nejmenovaného zdroje je to Rozner, budiž, u nás v Bavoří jsme vysazení na ty přehlasovaný ‚ö‘, takže mu to vyjde prašť jak uhoď). Vždyť ten naivní chlapec papouškující, co mu kdo nakuká, je největším důkazem demokracie v tomto státě,“ napsal úvodem Tyl.

„Jak si myslíte, že by to tady vypadalo, kdyby tam sedělo 200 profesních politiků, co mají PR v malíčku a na ostatních prstech tituly ze soukromých škol na Slovensku?! Ano, Míla není nejostřejší tužka v penále. Dokonce myslím, že Míla je spíš guma. Dost zabroušená. Ale díky Bohu za něj! Jeden trumbera Míla má pro parlamentní demokracii jako institucionalizovanou vůli lidu hodnotu 30 Zlatušků. Mmch., už ho někdo odřízl? Nebo mi snad chcete naznačit, že by pan profesor, osobní zastánce a propagátor eutanazie, nesplnil svůj veřejně daný slib?! To takovej Míla, ten by se aspoň styděl!“ poznamenal Tyl.

Co se týče Jiřího Zlatušky, naráží na jeho výrok z dob poslancování, kdy profesor reprezentující hnutí ANO uvedl, že v případě, že soud prokáže, že Andrej Babiš (ANO) byl agentem StB, on sám se oběsí.

Celé příspěvky Tomáše Tyla:

autor: vef