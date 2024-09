Trump: Zastavím válku. Zelenskyj: Trump si myslí, že ví. Ale neví

Prezidentská kampaň v USA je v plném proudu. Jedním z důležitých států, který kandidáti potřebují vyhrát, je Pensylvánie. Pensylvánie je s 13 miliony obyvateli pátý nejlidnatější stát a je to také stát, ve kterém není rozhodnuto, zda se přikloní k demokratům nebo republikánům (tzv. swing state).

Proto do Pensylvánie zavítal Donald Trump. Soustředil se zejména na ekonomiku. Slíbil například, že si lidé opět budou moci dovolit chovat domácí mazlíčky a že si opět budou moci dovolit normálně nakupovat. Také se pozitivně postavil k frakování, které se v Pensylvánii používá k těžbě zemního plynu. Také by chtěl zakázat čínské nákupy americké půdy.

Jeden zemědělec například srovnával ceny nafty za Trumpa a nyní. Nafta pro zemědělské stroje stála tehdy 1,86 dolarů za galon (11,11 Kč za litr v přepočtu). Teď stojí 17,63 Kč za litr. Obyčejná, daněná nafta dříve stála kolem 16,7 Kč. Teď stojí skoro 26,90 Kč. Nárůst během čtyř let byl tedy markantní. Trump slíbil, že ceny energií půjdou dolů o polovinu.

Pennsylvania farmer compares his current fuel prices to what they were under President Trump:



Off-road Diesel:

2020: $1.86

2024: $2.95



On-road Diesel:

2020: $2.80

2024: $4.50 pic.twitter.com/5l7S0hAobN — Trump War Room (@TrumpWarRoom) September 23, 2024

Další problém pro Pensylvánii jsou migranti. Do státu zamířili imigranti z Haiti. I s dětmi, které by teď měly studovat na amerických školách. Jenže ty neumějí anglicky a některé z nich nikdy předtím nebyly ve škole, nemluvě o tom, že nemají osvojené americké návyky. Školy pro ně musí najímat specializované učitele. Trump zavítal právě do města Charleroi, kde se kvůli „Kamaliným migrantům“, populace zvedla dvacetkrát.

President Trump is in Pennsylvania today near the city of Charleroi — whose population has exploded by 2,000% amid an influx of Kamala migrants.



The schools cannot keep up with the flood of new students, many of whom do not speak English.pic.twitter.com/693SZcOoBI — Trump War Room (@TrumpWarRoom) September 23, 2024

Trump migraci zmínil i ve svém projevu v Pensylvánii. „Kamala nelegálně přivezla více než PŮL MILIÓNU migrantů a ve spolupráci s levicovými neziskovkami zaplavila pensylvánská města, což je změnilo NAVŽDY.

MUSÍTE JE SAKRA DOSTAT PRYČ,“ vyzýval.

PRESIDENT TRUMP: Kamala has ILLEGALLY flown in more than HALF A MILLION migrants, while working with left-wing nonprofits to inundate Pennsylvania communities, changing the character of small towns and villages, and changing them FOREVER.



YOU HAVE TO GET THEM THE HELL OUT. pic.twitter.com/SOI9XTHzV0 — Trump War Room (@TrumpWarRoom) September 24, 2024

„Pomyslete na krutost, kterou Kamala Harrisová páchá na obyvatelích Pensylvánie. Celý život žijete v malém městě, platíte daně - a ona najednou přiváží tisíce a tisíce migrantů z nejnebezpečnějších míst na světě a vyloží je přímo uprostřed vaší obce.

Jedinečný charakter každého státu se vytváří po staletí. Neuvážená migrační politika jej však může rychle a trvale změnit. Stejně jako jsme to viděli v Londýně, Paříži a Minneapolis. Pokud Kamala Harrisová vyhraje tyto volby, zaplaví pensylvánská města a obce nelegálními migranty z celého světa - a Pensylvánie už nebude Pensylvánií.

Až budu prezidentem, všechny migrační lety do Pensylvánie se ZASTAVÍ v okamžiku, kdy složím přísahu. Ti, kteří sem nepatří, budou posláni zpět domů. Ukončíme invazi do maloměstské Pensylvánie - a ukončíme ničení Ameriky,“ slíbil Trump.

PRESIDENT TRUMP: It takes centuries to build the unique character of each state. But reckless migration policy can change it quickly and permanently. Just like we’ve seen in London, and Paris, and Minneapolis. If Kamala Harris wins this election, she will flood Pennsylvania… pic.twitter.com/2mAa4XXJ8B — Trump War Room (@TrumpWarRoom) September 24, 2024

Kromě toho, Trump také slíbil, že ještě než se ujme úřadu, tak ukončí válku na Ukrajině. „Jestli tyhle volby vyhraju, první, co udělám, tak zavolám Zelenskému a prezidentu Putinovi a řeknu: Musíte se domluvit, tohle je šílené,“ řekl.

PRESIDENT TRUMP WILL SETTLE THE WAR IN UKRAINE BEFORE TAKING OFFICE! pic.twitter.com/PO9bYhVInC — Trump War Room (@TrumpWarRoom) September 24, 2024

Shodou náhod i Zelenskyj byl nedávno v Pensylvánii, když si prohlížel továrnu na munici ve Scrantonu. A také promluvil pro časopis New Yorker, ve kterém zpochybnil Trumpovu schopnost válku zastavit. „Mám pocit, že Trump ve skutečnosti neví, jak válku zastavit, i když si možná myslí, že to ví. U téhle války často platí, že čím hlouběji se na ni podíváte, tím méně jí rozumíte. Zažil jsem mnoho vůdců, kteří byli přesvědčeni, že vědí, jak ji zítra ukončit, a když se do ní ponořili hlouběji, zjistili, že to není tak jednoduché,“ řekl.

Prezidentův spolukandidát J.D. Vance je pro Zelenského příliš radikální, protože má v plánu, aby se Ukrajina vzdala území. „Zdá se, že jeho poselstvím je, že Ukrajina musí přinést oběť. To nás vrací k otázce nákladů a toho, kdo je ponese. Představa, že by svět měl ukončit tuto válku na úkor Ukrajiny, je nepřijatelná,“ prohlásil ukrajinský prezident a dodal, že Vanceův plán ve skutečnosti žádný plán není.

„To by byl hrozný nápad, kdyby ho někdo chtěl opravdu uskutečnit, aby Ukrajina nesla náklady na zastavení války tím, že se vzdá svých území. Ale rozhodně neexistuje způsob, jak by k tomu mohlo dojít. Takový scénář by neměl oporu v mezinárodních normách, ve statutu OSN, ve spravedlnosti. A ani by to nutně nevedlo k ukončení války. Je to jen slogan,“ prohlašoval Zelenskyj. Prý jsou takové signály od potenciálního viceprezidenta nebezpečné. Trump ho naopak ujišťoval o své podpoře.

