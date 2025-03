Trump: Zelenskyj válku skončí, nebo uvidí, co se stane

„Jak víte, dnes jsme měli schůzku s prezidentem Zelenským, a řekl bych, že to z jeho pohledu nedopadlo úplně skvěle. Myslím si, že to velmi přehnal,“ řekl Trump novinářům.

Potom zopakoval, že chce mír, a mluvil o někom, zjevně o Zelenském, jenž mír neuzavře. „Jde do války, nehledá mír, chce dál bojovat, bojovat, bojovat,“ zopakoval třikrát. A pokračoval: „Chceme ukončit vraždění. Tento týden zemřelo dva tisíce lidí, dokonce více než to, mladí Ukrajinci a Rusové. Někdo by řekl: ‚Proč se staráte o Ukrajinu a o ruské vojáky?‘“ položil Trump řečnickou otázku.

Trump je zaneprázdněn reformami ekonomiky

Uzavřít mír má podle něj co do činění s velmi slabou sadou karet. „Nechci se pouštět do zdlouhavého vyjednávání. Chci okamžitý mír s prezidentem Putinem,“ zdůraznil Trump.

A vysvětlil také, proč. Jako hlava USA má totiž jiné starosti – „nastavuje spoustu rekordů“, konkrétně má jít o „ekonomické rekordy“.

„Je to jeden z nejlepších způsobů, správná cesta,“ řekl Trump. Američané jsou podle něj po více než 27 letech na správné cestě. „Lidé jsou tím ohromeni,“ konstatoval prezident. „Nikdy jsme z naší země neměli tak skvělý pocit,“ řekl. A dodal, že ekonomika vzrostla o osm procent. „Nikdy jsme se nezvedli tak moc za tak krátkou dobu, daří se nám opravdu dobře,“ pochvaluje si Trump.

Chci, aby to skončilo okamžitě

Na otázku, co bude dál s Ukrajinou, americký prezident odpověděl, že jeho protějšek musí říct, že chce uzavřít mír. Nesmí se vymlouvat na Putina. Anketa Prospěl Otakar Foltýn svou činností ve funkci vládního zmocněnce premiéru Fialovi? Prospěl 3% Neprospěl 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3571 lidí

Za sebe prý chce dohodu dokončit. Zelenskému vzkázal, že buď válku ukončí, nebo uvidí, co se stane.

„Chci někoho, kdo znovu nastolí mír. Je čas zastavit umírání stovek tisíc vojáků,“ zdůraznil Trump a dodal, že chce, aby nastalo okamžité příměří.

Zelenskyj prý nemá v úmyslu uzavřít mír

Naznačil však, že podobná vůle na ukrajinské straně schází. „Pokud chcete ukončit válku, podepíšete dohodu. Ale nechce to udělat. Já chci, aby to skončilo okamžitě. Ale on nechce, najednou je velký střelec, protože má na své straně USA. Buď to ukončíme, nebo ho necháme, aby to vybojoval. A pokud to vybojuje, nebude to nic hezkého, bez nás,“ dodal prezident Trump.

Na adresu Zelenského poznamenal, že to není muž, který by hodlal uzavřít mír. „Zajímá mě pouze, jestli chce ukončit krveprolití,“ uzavřel Trump rozhovor s novináři.