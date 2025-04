Trump chytl EU pod krkem konkrétním příkazem. A výhrůžkou

47. prezident USA Donald Trump před pár dny rozpoutal celní válku. Ale z jeho administrativy současně zaznívá varování, aby americkými cly zasažené země raději jednaly a neodpovídaly recipročně stejně vysokými cly.

Anketa Má mít Nora Fridrichová právo pobíhat po sněmovně dle svého uvážení? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1912 lidí Agentura Bloomerg v Bílém domě pátrala po tom, co si Trump od celní války, kterou rozpoutal, očekává. Byl by ochoten přistoupit na bezcelní zónu s EU? Když se na to reportér agentury Bloomberg zeptal, dostal jasnou odpověď. „To nestačí!“

Posléze naznačil, co by si přál.

„Nastane čas splácení dluhů. … Jeden ze způsobů, jak eliminovat obchodní deficit s EU je, že si od nás nakoupí energie. Budou si je muset koupit, protože je potřebují,“ uvedl Trump.

Novinářka Lenka Zlámalová, která se dlouhodobě věnuje ekonomickým tématům, k tomu poznamenala, že EU už alespoň ví, na čem je.

„Takže ani nulová cla na americké průmyslové zboží nestačí. Evropa prý může srovnat deficit masivním nákupem amerického LNG. Cla půjdou dolů, až zmizí deficit. Tak konečně jasně víme, na čem jsme,“ napsala Zlámalová na sociální síti X.

Takže ani nulová cla na americké průmyslové zboží nestačí. Evropa prý může srovnat deficit masivním nákupem amerického LNG. Cla půjdou dolů, až zmizí deficit. Tak konečně jasně víme, na čem jsme. pic.twitter.com/6I5agVnEWq — Lenka Zlamalova (@ZlamalovaLenka) April 7, 2025

Komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk zvedl varovný prst.

„Lenko, myslím, že říci, že s Trumpem víme, na čem jsme, je ještě neopatrnější, než říci, že víme, na čem jsme s Babišem...“ podotkl.

Také publicista Michal Půr zapochyboval nad udržitelností Trumpova požadavku.

„Pořád přemýšlím, jak to myslí s tou vyrovnanou obchodní bilancí se všemi zeměmi. Jak se to udělá? Taková obchodní bilance s Vietnamem. Místo Pho začnou hromadně kupovat burgery nebo jak?“ zeptal se.

Pořád přemýšlím, jak to myslí s tou vyrovnanou obchodní bilancí se všemi zeměmi. Jak se to udělá? Taková obchodní bilance s Vietnamem. Místo Pho začnou hromadně kupovat burgery nebo jak? — Michal Půr (@michalpur) April 7, 2025

Ekonom Lukáš Kovanda se naopak snažil ukázat, že vůči EU dává Trumpův požadavek jasný smysl.

Anketa Má Andrej Babiš vaši důvěru? (Ptáme se od 25.3.2025) Má 81% Nemá 16% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 22430 lidí

Spojené státy se složenou daňovou kvótou (podíl inkasovaných daní, cel a odvodů na HDP) ve výši 25 % z velké části zajišťují bezpečnost třeba Francii, jejíž složená daňová kvóta odpovídá 44 %.



Přitom když Francie dovezla z USA například osobní auto, napálila na něj čtyřikrát… pic.twitter.com/xyBbo6KVLj — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) April 7, 2025

Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová volala po odpovědi a popsala, jak by taková tvrdá odpověď na Trumpovu ekonomickou politiku mohla vypadat.

„Adekvátní zdanění US digitálních gigantů. Debata starší než první Trumpova cla, ale reakce je to racionální. Skoro 30x víc na daních v Česku v minulosti odvedl náš vyhledávač v poměru ke Googlu. Google na vás ale vydělává stejně. Konkurenceschopnost v oligopolii se musí bránit,“ napsala Gregorová na sociální siti X.

Adekvátní zdanění US digitálních gigantů. Debata starší jak první Trumpova cla, ale reakce je to racionální. Skoro 30x víc na daních v Česku v minulosti odvedl náš vyhledávač v poměru ke Googlu. Google na vás ale vydělává stejně. Konkurenceschopnost v oligopolii se musí bránit. pic.twitter.com/NPP0jJYEV4 — Markétka Gregorová ?? (@MarketkaG) April 7, 2025

Ale Trump dává najevo, že pokud někdo bude na jeho celní úder odpovídat vlastním úderem vůči USA, rozjede se další kolo celní války.

Anketa Které z menších opozičních stran se dostanou do PSP ČR? Motoristé sobě i STAČILO! 77% Jen Motoristé sobě 3% Jen STAČILO! 17% Ani jedna 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 11477 lidí

Psali jsme: Trump „sklízí“: Leynová mu nabízí nulu, zato Čína vzdoruje První světový lídr jede do Bílého domu vyjednávat o clech. Netanjahu míří za Trumpem Trump zahájil celní války. Trhy padají. Kovanda radí EU, co určitě nedělat „Šílené. Jako v blázinci.“ Babiš odmítá Trumpovy kroky