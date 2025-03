Trump hledá cesty pro Rusko, Zelenskyj Moskvě vyhrožuje

Na jednáních v Saúdské Arábii seděli Rusové, Ukrajinci a Američané u různých stolů, nikoli u jednoho, ale i tak se podle všeho podařilo dospět k nějaké dohodě. Podle Američanů bylo dohodnuto, že ustanou útoky na energetickou infrastrukturu a klid zbraní nastane i v Černém moři.

deníku Washington Post se obě země dohodly, že „zajistí bezpečnou plavbu, vyloučí použití síly a zabrání používání obchodních plavidel k vojenským účelům" v Černém moři a že vypracují opatření k provádění a monitorování částečného příměří. V prohlášeních nebylo uvedeno, kdy omezené příměří vstoupí v platnost.

Server Kyiv Independent napsal, že příměří v Černém moři nahrává především Rusku. Ukrajinci prý v žádném případě nedostávají to, co by skutečně potřebovali.

„Dohoda postrádá klíčové záruky, které Ukrajina naléhavě potřebuje, včetně ochrany jejích přístavů před ruskými útoky, a také otevření blokovaného přístavu Mykolajiv. Dohoda vyjednaná mezi USA a Ruskem se přiklání spíše ve prospěch Moskvy,“ napsal server s odvoláním na bezpečnostní experty.

„Toto rozhodně Ukrajina nepotřebuje,“ řekl Serhij Vovk, ředitel Centra pro dopravní strategie, poradenské společnosti v Kyjevě.

Podle americké zpravodajské stanice CNN si ale Rusové kladou řadu podmínek. Rusko prý na dohodu kývne, až budou zrušeny sankce uvalené na jeho banky a vývoz kvůli jeho invazi na Ukrajinu.

Americký prezident Donald Trump v úterý odpoledne řekl novinářům, že jeho administrativa se zabývá ruskými podmínkami. „Právě teď o všech přemýšlíme. Existuje pět nebo šest podmínek. Všechny je sledujeme,“ řekl americký prezident v Bílém domě.

Podle CNN se zdá, že USA nabídly Kyjevu a Moskvě různé odměny za to, že se budou držet své strany dohody. Údajně zazněl slib, že Trump „pomůže obnovit přístup Ruska na světový trh pro vývoz zemědělských produktů a hnojiv, zatlačí na snížení nákladů na námořní pojištění a zlepší přístup k přístavům a platebním systémům pro takové transakce“ – což je možný náznak ochoty USA zrušit některé ze svých přísných ekonomických sankcí. Otázkou je, kdy na to dojde.

Ukrajina poskytla USA seznam energetických zařízení, která by chtěla chránit. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že Rusové „už se pokoušejí dohody překroutit a vlastně oklamat naše zprostředkovatele i celý svět“. Jedním dechem dodal, že pokud Rusové tuhle dohodu poruší, Ukrajinci tvrdě odpoví.

„Nevěříme Rusům, ale budeme konstruktivní,“ shrnul pozici Ukrajiny Zelenskyj.

