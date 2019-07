Trump mávl rukou: Ztráta času! Přitom se chystá velký výslech

Zítra má hlavní vyšetřovatel Robert Mueller stanout před americkými zákonodárci a hovořit o závěrech ze svého vyšetřování. Jak píše britský Guardian, pro demokraty to může být klíčový okamžik v rozhodování, jakým způsobem budou chtít činit prezidenta odpovědným za zjištění ve zprávě a zda se rozhodnou zahájit hlasování o tzv. impeachmentu, tedy odvolání. Jeden z nich britskému deníku prozradil, že Muellerovo svědetví má být „průkazné a výbušné“. „Nemyslím si, že by někdo měl očekávat, že nastane nový dramatický okamžik, kdy (Mueller) přidá něco, co vyšetřování nepokrylo, ale obsah zprávy je zatracující a výbušný,“ prohlásil. Anketa Bojíte se, že Babiš zneužije svého postavení k tomu, aby zastavil vyšetřování Čapího hnízda? Bojím se toho 8% Nebojím se toho 92% hlasovalo: 2785 lidí

Konkrétně, Mueller vystoupí před výborem pro justici a pro rozvědku, přičemž jeden z nich se bude zabývat údajnou spoluprací s Ruskem a druhý údajným mařením vyšetřování. Jak Guardian píše, Mueller vydal krátké prohlášení v květnu, ve kterém tvrdí, že o prezidentovi není možné prohlásit, že je nevinný, ale zároveň ho nelze obvinit ze žádného zločinu. Právě toto prohlášení Trump používá, když tvrdí, že v Muellerově zprávě nebyla shledána „žádná spolupráce, žádné maření. Dle deníku Mueller nejevil velkou ochotu před výbory vypovídat, řka, že by byl radši, kdyby jeho zpráva mluvila sama za sebe. Demokratický kongresman David Cicilline nezapomenul zdůraznit, že se jedná první příležitost, kdy americká veřejnost bude mít možnost slyšet na vlastní uši, co se ve zprávě nachází. Prohlašuje, že kdyby to, co Mueller zjistil, spáchal někdo jiný, už by byl obžalován.

Zatímco demokraté dle Guardianu očekávají změnu, Donald Trump prý zůstává klidný. Na svém twitteru o Muellerovi prohlásil: „Nejistý Mueller by neměl dostat další možnost si kousnout. Bude to špatné pro něj i pro falešné demokraty v Kongresu, kteří nedělali nic jiného, než že mařili čas tímhle honem na čarodějnice. Výsledek Muellerovy zprávy: ŽÁDNÁ SPOLUPRÁCE, ŽÁDNÉ OBSTRUKCE.“

Highly conflicted Robert Mueller should not be given another bite at the apple. In the end it will be bad for him and the phony Democrats in Congress who have done nothing but waste time on this ridiculous Witch Hunt. Result of the Mueller Report, NO COLLUSION, NO OBSTRUCTION!...