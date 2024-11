Trump odvolil. A vysvětlil, zda uzná výsledky

Volební místnosti jsou už otevřené ve všech padesáti amerických státech, pozornost je ale upřena především na sedm klíčových, které sehrají rozhodující roli, jelikož nejsou baštou demokratů ani republikánů.

V Cambria County v Pensylvánii byl prodloužen čas pro hlasování poté, co „softwarová závada“ narušila schopnost voličů skenovat své hlasovací lístky. Úřad okresních komisařů oznámil, že problém s elektronickým volebním systémem zaznamenal brzy ráno. Právě Pensylvánie je jedním z klíčových států, kde se oba hlavní kandidáti intenzivně snaží získat podporu voličů, jelikož zde mají vyrovnanou podporu mezi demokraty a republikány, uvedla CNN Prima NEWS.

Podle Trumpa výsledky nebudou těsné, uvedl to při odevzdávání svého hlasu na Floridě, kam dorazil do svého volebního okrsku v Palm Beach se svou manželkou Melanií Trumpovou. „Nebude to ani těsné. Ale bude trvat dlouho, než se to potvrdí,“ dodal bývalý prezident.

Prohlásil zároveň, že výsledek uzná, pokud budou volby „spravedlivé“. V minulých volbách Trump naznačoval, že delší dobu sčítání hlasů využili demokraté, aby jej podvodem připravili o volební vítězství.

Podle listu The New York Times bude během volební noci Trumpa osobně podporovat jeho příznivec, miliardář Elon Musk.

Některé podniky ve Washingtonu preventivně zakryly své skleněné výlohy dřevěnými deskami. Informoval o tom zpravodajský server BBC. Obchody se podle něj rozhodly dodatečně zabezpečit pro případ, že by v sídle amerických politických institucí propukly nepokoje.

V úterý byl v Návštěvnickém centru Kapitolu USA zatčen muž, který „byl cítit po benzínu, měl u sebe pochodeň a signální pistoli“, uvedla policie Kapitolu USA.

Jeden ze strážců zákona sdělil CNN, že muž procházel běžnou bezpečnostní kontrolou a policisté si všimli signální pistole a pochodně. Muž měl také dvě nádoby, které po otevření zapáchaly benzínem, uvedl úředník. Muži byla okamžitě nasazena pouta. Návštěvnické centrum Kapitolu bude po celý den uzavřeno.

Také dvě volební místnosti v okrese Fulton County ve státě Georgia musely být vyklizeny kvůli hrozbám bombami, informovala CNN Prima NEWS s odkazem na zpravodajský server Atlanta News First, podle něhož ale policie výhrůžky nepovažovala za vážně míněné.

Agentura AP informovala o zadržení muže ve státě New York, který vyhrožoval zapálením jedné z volebních místností.

První odhady i dílčí výsledky z jednotlivých států se čekají po půlnoci SEČ. Vítěz souboje o Bílý dům by však po volební noci podobně jako před čtyřmi lety nemusel být ihned známý, průzkumy totiž předpovídají těsný souboj obou kandidátů.

