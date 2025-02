Trump přiložil Evropě po projevu svého viceprezidenta

„Evropa ztrácí své úžasné právo na svobodu projevu,“ řekl Trump, když komentoval projev svého viceprezidenta J. D. Vance na Mnichovské bezpečnostní konferenci. „Evropa musí být opatrná,“ varoval.

J. D. Vance ve svém projevu vyjádřil obavy ohledně ústupu svobody slova v Evropě, přičemž apeloval na nutnost silnějších demokratických principů. Prohlásil, že pokud se občané bojí vyjádřit své názory, neexistuje skutečná bezpečnost. Vance přirovnal současnou situaci k období studené války, kdy byli obránci demokracie postaveni proti tyranským silám, a poukázal na to, že autoritářské režimy studenou válku prohrály kvůli nedostatku respektu k svobodě.

Vance také diskutoval o masové migraci jako o naléhavé výzvě pro Evropu. Trump mu dal za pravdu. „Evropa má velký problém s migrací,“ souhlasil prezident Trump. „Jen se podívejte, co se stalo s kriminalitou. Podívejte se, co se děje v různých částech Evropy,“ vyzval novináře.

Podle amerického prezidenta byl viceprezidentův projev přijat dobře. „Slyšel jsem velmi dobré ohlasy,“ uvedl Trump.

Kriticky se k Vancově projevu nicméně postavil například německý ministr obrany Boris Pistorius. Odmítl Vancovo srovnání částí Evropy s autoritářskými režimy.

President Donald Trump:



“Europe is losing their wonderful right of freedom of speech, I see it, Europe has to be very careful.” ???? pic.twitter.com/Tsiq28kgqk