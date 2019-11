Trump se možná bude muset utkat se „žralokem“

Nejváhavější střelec Ameriky vystřelí na Donalda Trumpa. Možná. Těmito slovy by se daly shrnout spekulace, že Michael Bloomberg vstoupí do prezidentského klání proti Donaldu Trumpovi. Podle sobotní MF Dnes má šanci uspět. Ostatní kandidáti jsou údajně bez šance, i když si možná sami myslí něco jiného. Připomínají prý spíš pojízdný cirkus. Úvaha o Bloombergově kandidatuře má však jeden háček.

Miliardář Michael Bloomberg možná vstoupí do prezidentského utkání s prezidentem Donaldem Trumpem. Podle listu by mohl uspět, ale musel by opravdu vyrazit do boje. V minulosti již mnohokrát měnil názor na to, zda do toho půjde. V tuto chvíli se sice zdá, že favoritem Demokratické strany je někdejší viceprezident Baracka Obamy Joe Biden, ale ten to nebude mít snadné.

„Demokraté pořádají tolik kandidátských debat, až to vypadá jako turné bavičů. To opticky zvětšuje jejich význam, ale pro Donalda Trumpa je to třetí liga. Průzkumy neprůzkumy,“ uvedl list.

Pokud přijde Michael Bloomberg, situace se prý promění.

„Žralok, který skočil do vody k akvarijním rybičkám. To je člověk, který by mohl získat americký střed,“ stálo v sobotním vydání deníku.

Má to ale háček. Michael Bloomberg je mnohokrát bohatší než Donald Trump, a to může tu nejlevicovější část Spojených států odradit. Můžou se proti němu postavit i mnozí členové Demokratické strany. Takže nakonec nemusí Bloomberga porazit Trump, ale sami demokraté.

Psali jsme: Merkelová se pustila do Macrona: Děláte zbytečný povyk! Proč do ČRo pouštíme Xavera? Tady to máte. Zavoralův proslov dostane „kavárnu“ do ráže Špína! ParlamentníListy.cz. Šílené, čemu Češi věří. Profesor z USA k výročí 17. listopadu Mladí, co místo školy demonstrují... Pamětnice listopadu 89 promluvila

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.