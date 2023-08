Trump se spravedlností nepočítá. „Křivák Biden,“ zaznělo

„Křivák Joe Biden!“ zlobil se bývalý americký prezident a kandidát na prezidenta ve volbách 2024 Donald J. Trump. Ve čtvrtek u soudu ve Washingtonu potvrdil svou nevinu v souvislosti s obviněními týkajícími se situace po volbách v roce 2020. Férového soudu se ve Washingtonu nedočká, napsal na sociální sít Truth Social. Podle průzkumu by mu hlas v nadcházejících volbách nehodila téměř polovina republikánů, pokud by byl odsouzen za trestný čin. Obvinění tak pro něj představují závažný problém.

Bývalý prezident Spojených států amerických Donald Trump ve čtvrtek u soudu ve Washingtonu DC promluvil o své nevině týkající se čtyř obvinění spojených s událostmi po prezidentských volbách v roce 2020. Mezi tato obvinění patří: spiknutí s cílem podvést USA, spiknutí s účelem maření úředního řízení, maření úředního řízení, spiknutí proti právům občanů.

Stanice BBC uvedla, že se jedná o třetí vystoupení Trumpa během posledních čtyř měsíců coby obžalovaného. Trump sám se netají svým podezřením, že se jedná o jeho „pronásledování coby politického protivníka“.

„Vzhledem k tomu, že jsem dnes musel letět do špinavého, hnusného, rozpadajícího se a velmi nebezpečného Washingtonu a že mě zatkl můj politický oponent, který proti mně v průzkumech silně prohrává, křivák Joe Biden, to byl velice dobrý den,“ postěžoval si na sociální síti Truth Social na den strávený u soudu a znovu v příspěvku zdůraznil, že za jeho zatčením stojí současný prezident Spojených států amerických Joe Biden.

V sobotu federální soudce zamítl žádost Trumpova právního týmu o prodloužení lhůty v souvislosti s nakládáním s důkazy. Trumpovi právníci tak budou muset do pondělního odpoledne odpovědět na návrh ministerstva spravedlnosti na vydání ochranného příkazu, informovala CNN. Žádost Trumpova týmu byla označena za „zbytečné zdržení“. Státní zástupci ve své původní žádosti o ochranný příkaz argumentovali tím, že pokud by Trump na sítích „začal zveřejňovat příspěvky, v nichž by použil podrobnosti nebo například přepisy z jednání velké poroty získané v tomto případě, mohlo by to mít škodlivý, ochromující účinek na svědky nebo nepříznivě ovlivnit spravedlivý výkon spravedlnosti v tomto případu“.

Samostatně byl Trump obviněn v dalších dvou trestních případech. První zahrnuje úplatek herečce z filmu pro dospělé a druhá se týká obvinění z uchovávání citlivých a tajných dokumentů národní bezpečnosti ve svém sídle na Floridě i po opuštění úřadu v lednu 2021. S tímto případem chtěli Trumpovi právníci počkat až do nadcházejících prezidentských voleb v roce 2024, i tato žádost však byla tamním soudcem zamítnuta.

Podle společnosti Reuters by pro Trumpa ve volbách nehlasovala přibližně polovina (45 %) republikánů, pokud by byl odsouzen za trestný čin. Soud tak pro něj představuje závažný problém v souvislosti s jeho kandidaturou na prezidenta ve volbách v roce 2024. Průzkum rovněž ukázal, že 75 % republikánských respondentů souhlasilo s tvrzením, že obvinění proti Trumpovi jsou „politicky motivována“.

Podle průzkumu vedeného agenturou Ipsos zveřejněného 4. srpna na twitterovém účtu InteractivePolls, mezi republikány Trump získal 47 %, guvernér Floridy Ron DeSantis pouze 13 %, zbylí republikánští kandidáti se nedostali nad 10 %.

2024 National Republican Primary



Trump 47% (=)

DeSantis 13% (–6 from July 17)

Pence 8% (+1)

Ramaswamy 7% (–1)

Haley 5% (+2)

Scott 2%

Hutchinson 1%



Ipsos/Reuters | n=355 | August 2-3https://t.co/z9OVzvZnvJ pic.twitter.com/EYFzdrLrGl — InteractivePolls (@IAPolls2022) August 3, 2023

Na sociální síti Truth Social dnes Trump promluvil o nespravedlnosti celé situace a hlavně washingtonského soudu. „Ve Washingtonu se v žádném případě nemohu dočkat spravedlivého soudu nebo se mu aspoň přiblížit,“ napsal. Důvodů pro to podle něj existuje spoustu, jedním z nich však je i fakt, že je v boji o prezidentskou funkci. „Důvodů je mnoho, ale jedním z nich je ten důvod, že se snažím o federální převzetí této špinavé a zločinem prolezlé ostudy našeho národa, kde počet vražd právě překonal rekord, jiné násilné zločiny nikdy nebyly horší a turisté utekli,“ částečně kritizoval i vedení současné administrativy prezidenta Joea Bidena.

V příspěvku také uznal, že federální převzetí moci republikány je u potenciálních porotců nepopulární, je však nezbytným pro „bezpečnost, velikost a pro celý svět, aby to viděl“.

