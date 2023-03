Trump šel ještě dál. Hrozba pro Západ? Samotné USA. Ne Rusko

Bývalý americký prezident Donald Trump prohlásil v rámci své předvolební kampaně „Agenda 47“ 2024, že největší hrozbou pro západní civilizaci není Rusko, ale samy USA a lidé, kteří nenávidí Spojené státy a přitom je reprezentují. Tito lidé prý škodí Americe víc než Rusko a Čína dohromady a jedině on se může takových lidí zbavit. Podle Trumpa jsme nejblíže 3. světové válce, co jsme kdy byli, a v této souvislosti vyzývá k okamžitému zastavení bojů na Ukrajině.

„Nikdy jsme nebyli blíže třetí světové válce než dnes, za Joea Bidena,“ začal Donald Trump svůj další projev, který přednesl jako součást své předvolební kampaně, kterou nazval Agenda 47.

„Globální konflikt mezi jadernými mocnostmi by znamenal katastrofu v měřítku, jaké v historii lidstva nemá obdoby. Byl by to jaderný armagedon. Není nic důležitějšího, než se téhle noční můře vyhnout,“ pokračoval Trump s tím, že aby se tomu Spojené státy vyhnuly, potřebují nové vedení.

Jeho projev je k dispozici i na sociální síti Twitter.

„Každý den, kdy válka na Ukrajině, která má odvést pozornost, pokračuje, riskujeme globální válku. Musí nám být naprosto jasné, že naším cílem musí být okamžité a úplné zastavení bojů. Veškerá střelba musí skončit. Toto je ústřední problém. Potřebujeme bez prodlení nastolit mír,“ je si Trump jistý svým řešením.

„Kromě toho se musíme ze všech sil snažit rozložit celý globalistický neokonzervativní establishment, který nás neustále zatahuje do nekonečných válek a předstírá, že bojujeme za svobodu a demokracii v zahraničí, zatímco z nás doma dělají zemi třetího světa,“ varuje bývalý prezident a naznačuje, jak by postupoval v případě svého znovuzvolení.

„Ministerstvo zahraničí, obranná byrokracie, zpravodajské služby a všechny ostatní musejí být kompletně změněny a reorganizovány, aby mohly zabránit vlivu tzv. Deep States a vrátili zase Ameriku na první místo.“

Deep State, znamená tzv. Hluboký stát a je typem vládnutí složeným z potenciálně tajných a neautorizovaných sítí moci fungujících nezávisle na politickém vedení státu při sledování jejich vlastní agendy a cílů – pozn. redakce.

„Musíme dát Ameriku na první místo,“ je přesvědčený Trump.

„Musíme dokončit proces, který jsme započali za mé administrativy, spočívající v zásadním přehodnocení účelu NATO a poslání NATO. Náš zahraničněpolitický establishment se neustále snaží zatáhnout svět do konfliktu s jaderně vyzbrojeným Ruskem na základě lži, že Rusko představuje naši největší hrozbu,“ vrací se Trump zpět k současné mezinárodní situaci.

„Ale největší hrozbou pro západní civilizaci dnes není Rusko. Jsme to pravděpodobně více než cokoli jiného my sami a někteří z těch hrozných, USA nenávidících lidí, kteří nás zastupují,“ obouvá se bývalý prezident do současné vládní politické reprezentace, které šéfuje Joe Biden.

Podle Trumpa má Bidenova administrativa na svědomí zrušení státních hranic USA a neschopnost obrany vlastních měst.

„Je to destrukce právního státu zevnitř. Je to kolaps klasické rodiny, kde žijí muž, žena a děti, a také porodnosti. Jako by tomuto modelu už nikdo nevěřil,“ obává se Trump a ve svých obavách pokračuje:

„Jsou to marxisté, kteří by z nás chtěli udělat bezbožný národ a nad vše postavit rasy, pohlaví a životní prostředí. A je to globalistická třída, která nás učinila zcela závislými na Číně a dalších cizích zemích, které nás v podstatě nenávidí.“

V kritice současné americké administrativy pokračoval Donald Trump i nadále s poukazem na americké vojenské aktivity v zahraničí, které mají odvrátit pozornost od problémů, které mají USA uvnitř.

„Tito globalisté chtějí promrhat veškerou americkou sílu, krev a poklad, pronásledovat monstra a fantomy v zámoří – a přitom nás odvádět od zmatku, který vytvářejí přímo tady doma. Tyto síly způsobují Americe větší škody, než si Rusko a Čína kdy mohly zdát,“ varuje Trump.

„Vystěhování nemocného a zkorumpovaného establishmentu je monumentální úkol pro příštího prezidenta. A já jsem jediný, kdo to dokáže. Jsem jediný, kdo může tu práci dokončit. Vím přesně, co je třeba dělat,“ uzavírá Trump.

