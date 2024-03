Trump šetřil, přesto vede nad Bidenem. Teď se prý odváže

reklama

Kampaň Donalda Trumpa je v mírném skluzu oproti kampani jeho rivala Joea Bidena. Oba se v příštích týdnech musejí zaměřit na rozhodující státy, jako Pensylvánie, Nevada, Arizona, Georgie nebo Wisconsin.

Podle posledního průzkumu Fox News je situace v Pensylvánii vyrovnaná. Trump vedl nad Bidenem v poměru 49 % ku 47 %, přičemž takový rozdíl se pohybuje v rámci statistické chyby. V Arizoně zvítězil Trump v pětičlenném souboji s Bidenem a ostatními nezávislými kandidáty, když získal 43 % ku Bidenovým 39 %.

Během příštího měsíce má v plánu Trumpova kampaň otevřít desítky nových kanceláří v těchto klíčových státech a najmout stovky nových zaměstnanců, jak zjistila televize Fox News. Právě Trumpovu dosavadní nepřítomnost v klíčových státech kritizoval prezident Joe Biden.

Trump byl totiž v poslední době zaměstnán svými právními spory a dále je proti němu vedeno několik trestních řízení, a tak byl čas strávený na cestách zatím omezený. Nyní se očekává zvýšení Trumpovy aktivity v terénu.

Předseda Republikánské strany v Michiganu Pete Hoekstra tento týden řekl agentuře Associated Press, že Republikánský národní výbor (RNC) a Trumpova kampaň ještě neinvestovaly do budování volebního úsilí v tomto státě, který přitom bude v listopadu rozhodující. „V tuto chvíli máme jen kostru,“ uvedl Hoekstra.

Bidenova kampaň je přitom v těchto klíčových státech již aktivní a v březnu jen v Arizoně, Georgii a Pensylvánii otevřela 100 nových kanceláří a získala více než 350 nových zaměstnanců.

RNC a Trumpova kampaň se však ohradily proti názoru, že mají zpoždění. „Necítíme potřebu mluvit o taktice, my se soustředíme na našeho kandidáta – je to vítězný kandidát,“ řekla mluvčí Republikánského národního výboru Danielle Alvarezová. „Činíme veškerou taktiku, sháníme peníze. Nasazujeme prostředky. To vše se děje,“ ubezpečila Alvarezová.

Ve skutečnosti ale může mít Trumpova kampaň i RNC problémy s financováním prezidentské kampaně, která zanedlouho nabere velké obrátky. Začátkem tohoto roku vyšlo najevo, že v roce 2023 RNC vykázala nejhorší fundraising od roku 2013, když dostala pouze 87,2 milionu dolarů a vykázala zhruba 8 milionů dolarů volné hotovosti.

V lednu se Trumpovi snížila hotovost v pokladně na 30 milionů dolarů, zatímco jeho výdaje převýšily příjmy. Bidenova kampaň přitom přinesla ve stejném období 42 milionů dolarů a pochlubila se fondem pro všeobecné volby ve výši 130 milionů dolarů. V únoru už RNC i Trumpova kampaň zaznamenaly zlepšení, Trumpově kampani se podařilo získat přes 20 milionů dolarů a zároveň se zvýšila jeho hotovost na 42 milionů dolarů.

Ačkoli by se mohlo zdát, že se shromažďování finančních prostředků po sloučení Trumpovy kampaně s výborem odrazilo ode dna, obavy z Trumpovy finanční situace stále přetrvávají. Bývalému prezidentovi byly nařízeny různé platby v jeho trestních kauzách.

Trump čelí několika trestním oznámením a zejména občanskoprávní spor v New Yorku mu ztěžuje život nejvíce. Bývalý prezident měl v tomto sporu do pondělí zaplatit pokutu 464 milionů dolarů (téměř 11 miliard korun). Trump se proti verdiktu odvolal a jeho právníci žádali newyorský soud, aby pokutu odložil, Trump totiž nemá dostatek likvidních peněz na její splacení a i přes snahy jeho právníků se nepodařilo najít společnost, která by se za Trumpa touto částkou zaručila. Pokud by Trump nenašel způsob, jak peníze zaplatit, mohl soud začít konfiskovat jeho rozsáhlý majetek na území New York City.

Soud nakonec přistoupil na žádost Trumpových právníků a poslední možný den částku snížil na 174 milionů dolarů. Podle informací DailyMail musí Trump tuto částku zaplatit do deseti dnů. „Rozhodnutí odvolacího soudu velmi kvituji a do deseti dnů složím buď 175 milionů dolarů v hotovosti nebo dluhopisy nebo jistotu nebo cokoli, co bude nutné,“ reagoval Trump.

RNC a kampaň se ohrazují proti náznakům, že se akce v klíčových státech neuskutečnila dříve kvůli právním poplatkům bývalého prezidenta a špatnému získávání finančních prostředků. Republikánský výbor i Trumpova kampaň jsou přesvědčeny, že finance, kterými disponují, bez problémů pokryjí budoucí náklady. Republikáni připustili, že se očekává peněžní převaha demokratů, ale tvrdili, že Trump nepotřebuje tolik peněz, aby vyhrál.

