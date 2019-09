Trump zase sedl k počítači a už to lítalo: Pomsta Kalifornii, kde ho nesnášejí

Na Twitteru sdílel prezident například výrok amerického politického komentátora a herce Terrence K. Williamse. Napsal: „Nemůžete udělat impeach Trumpa za to, že je vítěz!“ V USA se ozývají hlasy o tom, že je třeba udělat impeachment Trumpa, tedy ho odvolat, a to kvůli různé řadě důvodů. Podobné pokusy jsou v České republice, kdy Senát schválil ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana, kdy ji čeká ještě hlasování v Poslanecké sněmovně. Anketa Zeman tvrdí, že by se mělo zvážit zrušení koncesionářských poplatků pro ČT. Jste pro? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 14548 lidí

V dalším tweetu pochválil energetickou samostatnost USA. Napsal: „Tak krásné, že naše země je nyní energeticky nezávislá. USA je v lepším stavu než kdy předtím. Nejsilnější armáda, největší ekonomika (už ani blízko), číslo jedna v energetice. MAGA = KAG!“

