Trumpova hvězda s českými kořeny může získat baštu Demokratů

Munce však také poznamenal, že Trump je populárnější než v prvním volebním období, zejména mezi muži a voliči, kteří nejsou členy žádné politické strany. Munce prováděl průzkumy pro republikánskou frakci Sněmovny reprezentantů a celostátní kandidáty GOP po celé zemi, stejně jako pro některé místní demokratické kandidáty. Jeho firma prováděla nezávislé průzkumy v newyorském guvernérském klání v roce 2022, kde Hochulová nakonec porazila bývalého poslance za Long Island Lee Zeldina, nyní Trumpova ministra pro ochranu životního prostředí.

„Elise Stefaniková představuje to nejhorší z washingtonského extremismu – věrnou Trumpovu stoupenkyni, která bojuje za to, aby Američanům byla odebrána jejich práva,“ uvedla mluvčí kampaně Hochulové Jen Goodmanová. „Vítáme příležitost postavit do kontrastu výsledky guvernérky Hochulové, která vrací peníze do kapes Newyorčanů, podporuje naše děti a zajišťuje bezpečnost komunit, a výsledky Stefanikové, která je mimo, rozděluje a je nebezpečná – a urychlit její nezaměstnanost jednou provždy.“