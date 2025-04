Trumpova „pěst“ nad Íránem a v Iráku už se vzdávají. Přesto je zde varování

Napětí mezi Íránem a Spojenými státy, které v minulém týdnu eskalovalo hrozbou preventivního úderu Teheránu na americko-britskou základnu Diego Garcia, nyní pokračuje novou fází. Po varování prezidenta Donalda Trumpa a zvýšené bojové pohotovosti íránských jednotek v Perském zálivu přichází další posun – tentokrát z Iráku. Podle zjištění agentury Reuters několik vlivných milic podporovaných Íránem přehodnocuje svůj postoj a zvažuje odzbrojení, aby předešlo otevřenému konfliktu s USA.

Několik milic podporovaných Íránem v Iráku je připraveno poprvé odzbrojit, aby odvrátily hrozbu eskalace konfliktu s americkou administrativou, uvedlo pro agenturu Reuters deset vysokých velitelů a iráckých představitelů.

Podle zdrojů, mezi nimiž je šest místních velitelů čtyř hlavních milicí, tento krok k uvolnění napětí následuje po opakovaných soukromých varováních, která američtí představitelé vydali irácké vládě od lednového nástupu Trumpa k moci.

Úředníci sdělili Bagdádu, že pokud nepodnikne kroky k rozpuštění milic působících na jeho území, Amerika by mohla tyto skupiny zasáhnout leteckými útoky, uvedli lidé obeznámení se situací.

Izzat al-Shahbandar, vysoce postavený šíitský muslimský politik blízký irácké vládnoucí alianci, řekl agentuře Reuters, že rozhovory mezi premiérem Mohammedem Šíou al-Sudáním a několika vůdci milic jsou „velmi pokročilé“ a že skupiny jsou nakloněny vyhovět americkým výzvám k odzbrojení.

Velitelé zmiňují, že íránské Revoluční gardy daly těmto skupinám volnou ruku k přijetí jakýchkoli rozhodnutí, která považují za nezbytná k zabránění přímému střetu s USA a Izraelem. „Trump je připraven posunout válku s námi na horší úroveň, a chceme se takovému scénáři vyhnout,“ uvedl jeden z velitelů nejsilnější šíitské milice Kataib Hizballáh.

Válku s Íránem si USA nemohou dovolit, říká americký komentátor Carlson

Do debaty o možném americkém vojenském úderu na Írán se zapojil i americký komentátor Tucker Carlson, který na síti X varoval před katastrofickými důsledky konfliktu. „Ať už si o clech myslíte cokoli, je jasné, že pro Spojené státy je nyní nejhorší možná doba, kdy by se měly podílet na vojenském úderu proti Íránu. Nemůžeme si to dovolit. Zemřely by tisíce Američanů. Prohráli bychom následnou válku. Nic by pro naši zemi nebylo ničivější. A přesto jsme tomu díky neutuchajícímu tlaku neokonzervativců blíže než kdy jindy. Je to sebevražedné. Každý, kdo obhajuje konflikt s Íránem, není spojencem Spojených států, ale nepřítelem,“ uvedl.

